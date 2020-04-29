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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

109國中會考數學科精準神預測 想得高分非看不可

聯合新聞網 / 李熙老師／力宇教育
國中會考於5/16、17舉行。 圖／聯合報系資料照片
國中會考於5/16、17舉行。 圖／聯合報系資料照片

一、預測109年國中教育會考數學科試題難易度與題型分布：

國中教育會考數學科試題設定及單題分數比重如下表

其中1題選擇題占總成績的比重約3.4%，非選擇題則是大約7.5%，答對1題非選擇題相當於答對2題選擇題，且非選擇採部分給分機制，所以同學要盡量作答，答題方向只要正確即可得到部分分數。

二、109年國中教育會考試題題型與趨勢：

1.計算技巧能力的展現：

在歷屆會考題目當中，強調計算技巧能力的展現，師大心測中心在命題時會設計題目的數字避免複雜的計算。譬如此題可藉由分配律、提公因數等等的相關技巧，可將題目由繁化簡，甚至不需要大量的計算即可觀察出此題的答案為何。

2.強調閱讀能力的理解：

此題的敘述相當冗長，這必定已經是未來會考題目的製訂方向。

所以同學們平日除了重視數學能力的養成之外，也一定必須加強閱讀題目的能力，而此題目可以測驗出學生們的歸納、整理、理解，並求出此題的答案。

相信未來會考題型的趨勢應該會滿多諸如此類的題目出現，所以同學們平時應該多培養閱讀的能力。

3.生活情境題：

生活情境題所設計的情境幾乎貼近學生們在日常生活當中都會遇到的經驗或實況，真實的情境，因此學生們在理解上不會有問題，只要讀懂題目再加上所學的數學概念應用解題即可。

譬如此題的摩天輪，大家可將自身的生活經驗融入題目當中，再使用所學習過的數學觀念或技巧來解出此題的結果，可以從此題當中評判學生數學能力的應用與溝通。

4.幾何概念的引用：

會考題型中加入了有點像空間幾何的概念，拋開了傳統幾何的考法，譬如：求長度、角度、面積與體積的思考模式，在完全不需要計算的設計下，測驗出學生們對於類似空間的想像能力與圖形直觀的能力。

5.證明推論能力的提升：

以往國中基測數學科只有選擇題的部分，造成同學們在學習上都僅強調選擇題的練習，甚至只著重於只要能找出答案，相較於幾何證明的單元也都是以填充的方式學習證明的推導，因此大大的降低學生們的推論或演算等等的相關能力的培養，所以幾何證明題在會考當中會被大大的提升，幾何證明也是教育會考當中的必考題型，所以同學們應該要練習動手寫出你(妳)腦海中的推論，並把它以數學邏輯的方式寫出，也要強調前因後果的合理性。

6.結合生活時事題：

觀察這幾年的數學會考試題，仍有強調生活情境的素養題，會更強調跨科整合、生活情境的素養命題。

不過會考從基測時代，就已出現生活情境題，讓考生知道所學能應用到日常生活。

時事命題也一直是心測中心的命題方向，把日常生活當中常遇到的情境融入考題當中，學生們一定要讀懂題目要給的訊息，此部分的命題通常都不難，要有耐心的把題目看完。

譬如此題，閱讀完題目的文字敘述後，只要圖表所要表達的意思看懂，立即可以拿到分數。會考，是要送你分，而不是要扣你分；只要確實的在三年內累積所學，想要獲取不錯的成績，絕對不是痴人說夢，而是可以達成的踏實目標。

三、應該如何加強準備會考：

未來準備會考的方向，首先應加強各章節中所學習到的定理與性質的了解，再縱向的加深加廣到橫向的關連性與應用。

譬如在上述的幾何概念的引用當中，必須先理解內心如何構成的，進而聯想到內心有的特性，並搭配選項中線段平行有的特性才能解出此題並找出答案。

對於解決問題的方法與技巧，應該必須了解方法技巧對於問題的針對性，知道要解決何種問題，譬如上述當中的證明推論能力的提升，欲先要知道直線方程式的觀念以及所代表的含意，求出(1)的k值，進而說明(2)當中為何會相似的性質關係。

而題目的熟練度方面，應該由各面向多方思考，並且適度與曾經寫過的歷屆試題作連結，平時練習在寫題目時，就算求出答案後也可想想設計此題題目的老師目的是要同學們學習到何種的知識點，並且養成良好的格式(寫出完整的算式)，以及前因後果的邏輯關係，相信這樣在幫助同學們在作答非選擇題能力會有很大的提升，且會考試題著重解題的技巧，並不會出現太過於繁瑣的計算，所以同學們對於分配律、乘法公式、指數律的準備務必要很熟練。

名師來開講，看完馬上功力大增！

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

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