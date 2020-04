109國中會考英語考前模擬解題 拿高分技巧看這邊！

國中會考倒數,考前一個月該如何準備?具多年教學經驗,也是力宇教育愛學霸線上學習平台英語名師 Yvonne老師認為,108新課綱的上路,會考英語科將更強調素養與跨領域,考生馬步穩透過下列小技巧考前模擬解題演練下,衝刺得高分。

技巧一:加強必考文法點

Yvonne老師分析歷屆會考試題,歸納出重要複習冊別以第五冊最為重要,其文法重點包含「被動語態」、「現在完成式」,還有「名詞子句」與「關係子句」的分辨;其次是第六冊的「過去完成式」,也需要特別了解;另外第四冊的「特殊動詞」與「形容詞及副詞的三級」近幾年也很常見,常以綜合文法點方式出題,這也是同學容易失分的地方,需特別加強練習。

近幾年複合型考題逐漸增多。如:名詞子句三大句型:「that引導」、「wh-疑問詞引導」及「whether/ if 引導」最常放在一起考。如果考題再多些變化,放入「關係子句」,來辨別考生英語程度,尤其特別注意。這類的考題也幾乎每年都會出現,考生要特別注意。

在104會考中,出現了「名詞子句」與「關係子句」考題。

從本題中先找出先行詞 the movie,後面要使用「形容詞子句」來修飾加以說明是什麼樣的電影,而形容詞子句又叫做「關係子句」,要加上 which 或 that,因此 which/ that he is famous for (他以…而著名)為最適答案,而關係代名詞which/ that為受詞時可省略。故答案為 (D) he is famous for。

另外在102年的考題中也出現 that 的考題。從前句I was surprised to know from the newspaper yesterday ,並沒有提及得知了什麼消息,故需要「名詞子句」來補充說明,因此這題使用 (A) that 引導出來的名詞子句來當作 know的受詞。

技巧二:每日持續練功

國中會考考題分為「單題」和「題組」。單題又分「單字」及「文法」;題組分「克漏字測驗」及「閱讀測驗」。同學在單字題的加強上,建議每日熟稔200-300個單字,並將常忘的單字用隨身筆記本抄下,加強複習。

在所剩的一個月中,同學除關心時事外,也須涉獵不同體裁、多元主題及跨領域的文章。英語閱讀並不是一蹴可及,平時就可取手邊的英語雜誌、線上英語學習資源,或登入力宇教育線上平台進行練習。每天「持之以恆」累積實力,考試時才能得心應手。

每天利用15-20分鐘閱讀一篇文章,先採取快速瀏覽文章,接著查閱全篇文章翻譯,來了解重要單字。如遇文章過長,可先了解每段開頭的Topic Sentence,以此大略抓到文章重點,更能準確利用時間答題。如此一來練習最後這一個月,閱讀答題能力將大大提升。

我們取108年會考的閱讀測驗來舉例如何從Topic Sentence解題。

如果沒有時間答題了,就先閱讀第一段的第一句Animals have their special ways to deal with hard times in nature. (動物有他們自己的特殊方式來處理在大自然中的困境)及最後句So the mother bird will make larger eggs to help her babies grow stronger inside before they break out of the eggs into the "hungry" world. (鳥媽媽會生下出較大的蛋來幫助尚未孵出的小寶寶長得較強壯,好來面對這個飢餓世界。)。

接著下一段第一句 However, not all mother birds are able to do this trick. (然而並非所有鳥媽媽都能做這樣的技能)和最後一句 With her sons' help, the mother can save more energy to make larger eggs when the weather is bad.(有了鳥孩子的幫忙,鳥媽媽就更能節省精力去下更大的蛋。) 先了解這四句之後,我們就可以來看題目了。

第23題為詢問文章的最好標題,從四句topic sentence中了解文章並沒有提到(A)澳洲、(B)比較大的鳥下比較大的蛋、(D)兄妹手足合作。故本題為(B)鳥媽媽對抗氣候的變化。

第24題題目詢問 trick這個字的意思,我們在看完topic sentence之後,可以知道鳥媽媽擁有下比較大的蛋的技能,是來幫助尚未孵出的小寶寶長得較強壯,好來面對這個飢餓世界。因此我們選擇 (A) Having eggs of different sizes.。

在克漏字測驗的考題中,同學需特別的注意句中所搭配的片語及介系詞。其次是時態,例如連接詞前後兩句的時態需特別小心確認,才能正確答題。我們同樣取108會考考題來了解克漏字解題技巧。

由第38題的選項得知本題要測驗的是時態。了解先從前後句的時態No one ”thought” one day跟 King George V, “died” in 1936 的主要動詞後,可知本題選項為過去式,此外語句的意思知道「沒有人會想到她有一天竟然會成為英國女王」,這裡提到的是過去時間對未來做推測則,故使用 will的過去式 (D) would become。

第39題也是同樣的概念,查看前後句主要動詞為Prince Edward, “became” King Edward VIII與 he “decided” to marry her,可知都是過去時態,(C)與(D)都是過去時態,另外本語句不是推測用語,故(D)是不能選擇的,因此選項為(C) had fallen。

此外同學再練習近5年的歷屆考題,並仔細將考題檢討透徹。同學要知道,會的東西寫100遍,都會是對的,但是不會的,如果不弄懂,以後還是會再錯,因此建議同學考後的檢討的動作是特別重要的。

技巧三:戴口罩模擬考演練

倒數的關鍵衝刺時期,「Practice Makes Perfect」尤其重要,同學找出兩個周末,取兩份模擬考題,依照會考兩天一個循環的日程方式,在家進行模擬考,一個人模擬考場情境,營造緊張的臨場感來適應會考。建議同學進行兩輪模擬考,考試當天就能得心應手。

此外,由於肺炎疫情關係,今年入試場時,全程須配戴口罩,否則當科不予計分。因此建議同學在家裡戴口罩備考時,也不開任何空調系統 (如:電扇、冷氣),來測試自己在悶熱的感覺下,是否能適應戴口罩應考,來發揮最大的會考戰力。

