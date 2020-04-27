109會考國文科準備方向：跨領域閱讀素養導向 圖表文整合推理分析

由主題來看，跨領域已然成為主流，由歷史、地理、公民，乃至生物、科技的日新月異都可能入題；而由出題方式來看，素養導向所要求的推論、邏輯思考能力則是出題時所考量的要素。因此學生在應試時，除了要耐心並仔細讀完題文和選項外，也應該運用自身的類比、分析能力應答。

例如：108年會考試題──第12題；綜合世界史地和文化常識，要求學生理解段落文句，分析出兩民族的共同特色。

例如：108年會考試題──第20題；提供水文描述文字為線索，要求學生推導、分析甲至丁四處與文字的的對應位置。

例如：108會考試題──第39～40題；須得從引文中仔細並迅速的找出對照題幹選項之處，或者再加以類比推論出正確的答案。

例如：108會考試題──第47～48題；比較引文中的甲乙兩段文字，學生應答時必須進行兩段情節的類比，推理人物對話的含意，方能選出正確的答案。

另外，於100年起至107年間，統計圖表類型的題目也幾乎每年一題，因此圖表判斷的題型也是機率較高的項目，學生判斷時也要特別注意其圖表資訊轉為文字訊息的意義。

例如：107年會考試題──第4題

例如：106年會考試題──第22題

細心推敲將能更謹慎地選出正確答案，有時連原作者都可能不知道正確答案了，就別管「原本作者可能怎麼想？」而是「出題老師為什麼這樣問？」答案一定在題目中，只管推敲比對，而不要自已毫無根據天馬行空的臆測。

以題型分類來說：

●選擇題方面：共計48題，測驗時間70分鐘。

一、語文常識必考：語文常識部份包含六書與書法，標點符號，詞類與詞性，四大句型，應用文含書信及稱謂、便條、柬帖、題辭等，是國中課程各版本教科書中必定包含的範圍，考生須熟練判斷關鍵。

二、文意及寫作技巧判讀必考：這部份佔單選題總題數一半以上，而且愈來愈重視考生對文字的感受能力，例如：題幹要求判讀屬於動態寫景的描述，就必須同時符合「寫景」的內容及「動態」的筆法；另外要求判讀「本段文字主旨」、「作者要表達的意思」時，必須從題幹文字敘述中找到判讀關鍵。

三、基礎語表能力必考：這部份可以包含成語運用能力、詞語運用能力，可以考填空，也可以要求考生選出運用是否正確的選項，有時也測驗考生判斷整段描述是否合乎邏輯的能力。在單字形音義方面，考生最需要考慮的部份是教育部頒布的一字多音審訂表，以及其他平常容易誤用的字音字形。

四、跨領域主題文章出現機率高：這部份包含在前述文意判讀部份，但可能需要綜合對自然或社會科知識領域的基礎認識，往年就曾經出過含地圖的閱讀題組，或是整合考古、瀕絕生物知識的文章。長文題組出現一到兩大題的機率很高，若是出現圖表或說明較長的題幹，必須耐心讀完，判讀線索常在眼前，卻容易被忽略。

●寫作測驗方面：長文一篇，測驗時間50分鐘。

請自詡自己在這段時間成為一名社會觀察家，觀察社會上的每一件事，新聞的後續追踪報導等等。如：疫情指揮中心如何應對COVID-19的檢疫及感染？觀光旅遊業為何蕭條？復仇者聯盟系列電影為何可以深植人心？大家印象中的統一超商和全家便利商店有什麼不同？這些問題看起來好像各自獨立毫無關聯，但其實在出題者的眼中，都可以問同樣的問題──為什麼會發生這些現象？而這便是出題老師出題的根據。

106年會考作文題目：「從傳統習俗裡，我看見……」，討論傳統文化與現代文明之間的消長，留存下來的文化帶有什麼樣的意義，我們如何用新的眼光重新詮釋傳統習俗；107年會考作文題目：「我們這個世代」，反思各個不同年齡層的世代差異，每個世代所關心的事物有所不同，表達自己對這個世代的價值觀；108年會考作文題目：「青銀共居」，原來青銀共居的概念是源於各國逐漸意識到老年人口增加所引發的問題，而延伸出的政策，政府也擬訂、準備著手落實相關草案，而身為青少年的國中學生，未來也可能為此政策的參與者，以這個年齡層的立場，發表對政策的看法。

培養較為深入的觀察力及聯想力決定了答題內容是否豐富的關鍵。另外，表現相當程度的敘事能力也可以使寫作內容變得更為豐富。在應用修辭上，則應妥善訓練摹寫、譬喻、轉化、層遞等寫作技巧，以從容應付各種題型。同時，在文章內容上也必須提出較為深刻的省思，以自我辯證的方式帶出生活啟示，會有較大高分的機率。

也建議考生，在會考前的這段時間，練習反覆聯想的過程，並練習或摹擬切入主題的「起手式」，對於五十分鐘的寫作測驗掌握度會比較高。字數雖然多不限制，但最好能達到500~700字左右，並至少分四到五段為佳。

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