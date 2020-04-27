會考衝刺／別再說國文考題沒範圍 必考題型不失分、要訓練閱讀能力

根據大考中心的命題依據指出：「教育會考國文科以《國民中小學九年一貫課程綱要》語文學習領域（國語文）國中階段的能力指標為命題依據，藉選擇題的形式，評量學生各項語文能力與應有的人文涵養。」為了配合十二年國教新課綱上路，近三年的出題趨勢便是以近七成的閱讀，間或搭配學校三年所學的國文基礎語文能力題型組成。

為了因應此種出題模式，學生不能再以「讀死書、死讀書」的方式學習，而是要以學校所學加以延伸，並多方吸收知識，建立起「以閱讀能力為基礎，進而培養生活素養」的能力。

106~108年歷屆國文題型分析(數字代表題數)

一、不要再說國文考題沒有範圍了

學生時常會說：「考題都沒有範圍啦，讀國文根本沒有用。」這種說法乍聽之下似乎沒有問題，但細究考題分類並非如此。

其實國文的考題是有範圍的，除了學校三年所學的基本國文能力之外，就是閱讀測驗。如果真要說「沒有範圍」，那也是指閱讀的內容和來源，但這早就是本有的出題傳統，並非近年才有此出題方式，培養閱讀能力一直是國文的基本學習目標。

二、雖然出題比例不高，但從國文課本中所學的基本能力仍須具備

形音義、成語、標點符號、應用文等課內必學概念，近三年在會考的出題比例上大約佔三至四成，雖然比例降低，仍然是必考的「送分」題型，不應失分。在準備上不須背誦過於刁鑽或冷門的知識，亦不可完全忽視、掉以輕心。

三、白話閱讀題型首重文章重點歸納，文言閱讀別被生難字詞卡住

在「快資訊」和「圖像行文」盛行的網路時代，為了讓學生培養文字理解能力，閱讀題型近年皆有六至七成的出題比例。

閱讀題型比例如此高的情況下，除了讓學生感到束手無策外，也是讓學生想放棄國文科的主要原因。

但閱讀的速度和理解能力是可以培養的，考前除了規定自己每天至少練習一篇白話、一篇文言的閱讀測驗外，也可以依照自己平時家庭的資訊來源（例如：網路、報紙、雜誌）來蒐集閱讀文章，長短不拘，重點是在閱讀後反問自己文章主旨為何？段落大意是什麼？作者寫作目的等，以此來培養文章歸納能力、閱讀速度，也能吸收多樣化知識。

四、別怕跨領域的閱讀題型，因為答案都在文章中

「核心素養」強調學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展。故「跨領域」考題便成為新的出題趨勢，科普、人文社會科學、地理、新聞報導、醫學知識等皆能入題。

例如一○六學年度的教育會考中，有選自聯合報中關於「藍月」的報導、關於「ADHD者」的推論文章；一○八學年度的教育會考中亦有「飛機在不同跑道上所面臨的不同挑戰」，或是「藍水溪的支流走向」等，都跨出了單純的文學賞析範疇。

很多學生擔心若是自己閱讀的領域不夠廣，便無法理解此類題型，此想法實屬多慮，即便沒有學習過文章中的知識或論點也無須緊張，只要詳加閱讀題目文章，依然可以找出答案。此題型的目標核心依然是「是否具備閱讀能力」。

五、看到圖表題型別慌張，歸納圖表找答案

一○七學年度的教育會考中有一題東西德從分裂到統一的時間軸圖表，便是要考生解讀圖表，並推論幾個重大的國際事件的發生時間先後。考生除了要看懂圖表，也需要具備將數字轉換成文字結論的能力。

此類題型雖然在去年並未出現，但今年出題機率依然偏高，考生不可不慎。

六、寫作=生活學習經驗+語文能力+豐富的聯想力

學生要如何擺脫寫作低分的魔咒？需要避免下列幾點：

1. 立意取材：內容擺脫不了課業、打球等情事，使得文章千篇一律，了無新意。

2. 結構組織：文章結構稍嫌鬆散，或偶有不連貫、轉折不清之處。

3. 遣詞造句：有時會出現冗詞贅句，用了無謂的「而」，或是一堆的「然後」，使句型較無變化又冗長。

4. 錯別字、格式與標點符號的誤用：

常見錯別字：「在」哪裡、「再」一次；「應」該、「因」為；「合」作、「和」平。

標題須空格四格、每段段落空格兩格。

破折號應占兩格、英文及數字應以橫式書寫。

寫作時應必須具備的內涵：

1. 選材時可挑選具有啟發性的人生哲思，以利傳達身為青年才俊應有的使命感

及正確的人生觀及對國家社會的關懷，甚於全人類的福祉。

2. 針對題旨延伸時可展現己身的時代感與國際觀來抒發個人情志。

3. 扣合時事作為例證更能引起共鳴與省思。如近日的新冠肺炎疫情、醫療保健、

臺灣於國際上的定位與價值。

4. 利用「排比」的手法形成「力」證；利用「映襯」的手法，從正、反二面對

比立說，強化語氣；利用「今昔對比」的映襯手法，從時間的貫軸連結事件

的橫向經絡；善用古今中外 的「名言」、「事例」，添增文學素養。

決定高低級分的關鍵：選材切合題旨＆章法結構完整：

1. 寫作的素材必須和主旨相契合（言之有物），然後作有層次的鋪排（言之有序）。

2. 說理必須明確，不可左右搖擺，結論最好有自己獨到的論點。

3. 抒情不可濫情，要從平凡中見偉大、樸實中現真情。

以論說為主的行文模式與技巧：

論說文的題型，大致而言是針對學生的「學習經驗」與「人格養成」的過程

設計，基本上屬於「檢視過去 把握現在 展望未來」的考題，學生必須有理想，並能提出具體的實踐方針，築夢而踏實。

1. 純論說文的基本架構：起（說明題旨）、承轉（例證法）、合（與首段正面呼應）。

2. 轉換成「情」+「境」的作文，以「經驗」為主的論述 景、情、事、理。

3. 文章的對立性、雙軌與多元化（具體、抽象）／（正面、反面）／（現實、超現實的想像）。

4. 決定高分的關鍵 以今古中外聖賢之言事為例，展現眼界以及格局。

5. 適時地運用「成語」與「修辭」增加文學的深度。

6. 以排比的手法，切入主題引發下文，進入第二段

7. 以譬喻的手法，引發對於主題具體的聯想。

8. 直接破題，做更深且廣的論述。

抒情文的章法結構與段落鋪墊

抒情文的寫作，主要在審核學生對於情感的描述能力，是否能將個人的情緒、感覺，具體而細緻地呈現出來。並透過段落間刻意地經營，層次分明地鋪墊出動人的篇章。寫作者要抒發自己心靈上的真摯感觸，必須把自己的喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲等情緒選用適切的字詞，再加上可渲染情感色彩的佳句藉以激起閱讀者的同情心、同理心：在高興喜悅時，如能與他人分享這份快樂，在精神上 就可得到鼓舞；在悲憤哀傷時，得到別人的安慰，自己的痛苦就獲到解脫 。依不同的對象可分成「懷人」、「感事」、「感物」、「感時」等四種。

寫作最佳流程圖

七、因應肺炎疫情，縮減的範圍對考題出法影響不大

由於疫情影響，今年各級學校皆延後二週開學。為了因應學習時程的縮短，教育部公佈了國文僅考第六冊的一至七課。不過，未納入的範圍皆以白話文為主，故對今年的出題範圍並未有明顯影響，考生們不用過度緊張。

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】