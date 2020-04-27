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整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

聯合新聞網 / UDN文教
今年國中會考因應防疫要開門窗，教育部評估試場恐受外部聲響干擾，緊急宣布取消今年英聽測驗。圖／聯合報系資料照片
今年國中會考因應防疫要開門窗，教育部評估試場恐受外部聲響干擾，緊急宣布取消今年英聽測驗。圖／聯合報系資料照片

109年國中教育會考考試日期為5月16日及5月17日，經全國試務會（台師大心測中心）統計，全國比起去年21萬5219名考生，銳減約6000人。聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

今年會考考慮疫情因素規定須戴口罩，且為保持通風試場冷氣全面開放，同時也開啟試場前門、後門。惟開門窗恐導致試場過熱，或考英聽時受外界聲音干擾，因此取消會考英文聽力測驗，英聽配分直接挪到英語閱讀，試題數不變。

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● 109年國中教育會考 考試科目及時間表

圖／取自國中教育會考全國試務會（刪去英聽考科）
圖／取自國中教育會考全國試務會（刪去英聽考科）

● 補教老師重點提點

會考補教（力宇教育）老師提點
國文
英文
4/28上線
數學
4/29上線
社會
4/30上線
自然
5/1上線

● 歷屆試題整理

國中教育會考歷屆試題、寫作範本、非選題範本

整理包 會考 109會考 大考衝刺

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會考衝刺／別再說國文考題沒範圍 必考題型不失分、要訓練閱讀能力

根據大考中心的命題依據指出：「教育會考國文科以《國民中小學九年一貫課程綱要》語文學習領域（國語文）國中階段的能力指標為命題依據，藉選擇題的形式，評量學生各項語文能力與應有的人文涵養。」

109會考國文科準備方向：跨領域閱讀素養導向 圖表文整合推理分析

由主題來看，跨領域已然成為主流，由歷史、地理、公民，乃至生物、科技的日新月異都可能入題；而由出題方式來看，素養導向所要求的推論、邏輯思考能力則是出題時所考量的要素。因此學生在應試時，除了要耐心並仔細讀完題文和選項外，也應該運用自身的類比、分析能力應答

國中會考防疫 北市訂午餐隔板給考生用

國中會考5月16、17日舉行，北市教育局緊急採購用餐隔板，供2.1萬名考生午餐時使用。另外，北市高中特色招生專業群科考試昨天登場，因大型招生活動都取消，部分私校考生比往年少了近一半，苦不堪言。

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