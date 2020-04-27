整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

109年國中教育會考考試日期為5月16日及5月17日，經全國試務會（台師大心測中心）統計，全國比起去年21萬5219名考生，銳減約6000人。聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

今年會考考慮疫情因素規定須戴口罩，且為保持通風試場冷氣全面開放，同時也開啟試場前門、後門。惟開門窗恐導致試場過熱，或考英聽時受外界聲音干擾，因此取消會考英文聽力測驗，英聽配分直接挪到英語閱讀，試題數不變。

● 109年國中教育會考 考試科目及時間表

圖／取自國中教育會考全國試務會（刪去英聽考科）

● 補教老師重點提點

● 歷屆試題整理

國中教育會考歷屆試題、寫作範本、非選題範本