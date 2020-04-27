聽新聞
test
0:00 / 0:00
整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看
109年國中教育會考考試日期為5月16日及5月17日，經全國試務會（台師大心測中心）統計，全國比起去年21萬5219名考生，銳減約6000人。聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。
今年會考考慮疫情因素規定須戴口罩，且為保持通風試場冷氣全面開放，同時也開啟試場前門、後門。惟開門窗恐導致試場過熱，或考英聽時受外界聲音干擾，因此取消會考英文聽力測驗，英聽配分直接挪到英語閱讀，試題數不變。
● 109年國中教育會考 考試科目及時間表
● 補教老師重點提點
會考補教（力宇教育）老師提點
國文
英文
4/28上線
數學
4/29上線
社會
4/30上線
自然
5/1上線
● 歷屆試題整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言