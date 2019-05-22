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破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

學測同分增額多 教部：會調整15級分

2019-05-22 15:09台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

針對今年學測滿級分過多問題，多位立委呼籲教育部需要重視5選4導致經爭激烈的問題。對此，教育部政務次長劉孟奇表示，學測是為全體學生分級測試，但熱門科系鑑別度可能會降低，目前教育部與大考中心打算將15級分再加區分（15A、15AA），但整體多元入學政策不會再做大調整。

國民黨立委柯志恩表示，今年清大電機總共要錄取40人，依照現有的招生倍率，第一階段應該只要錄取120人，可是因為今年同分數過多，因此造成清大一階錄取506人，最後也只備取到第83名。她質疑，5選4會造成熱門科系競爭激烈，許多學生在學測努力很久，卻還是沒辦法錄取理想校系。

國民黨立委林奕華批評大考中心需要檢討整體出題難易度的穩定度，她表示，跟今年相比，106年的學測數學滿級分人數就很少，可是今年人數過多，難道要學生禱告每年出題可以簡單一點嗎？滿分人數倍增就會造成熱門科系競爭激烈，她呼籲教育部要檢討。

不過，民進黨立委蘇巧慧提到，根據台大教授駱明慶對台大入學生的研究，其實整體來說入學學生來自的縣市與學校都變多了，進台大的學生沒有像過去大家認為都來自台北，代表整體考試制度的改變有助於縮減城鄉差距，教育部手邊都有資料，應該更積極與社會大眾公開說明，讓民眾釐清疑慮。

劉孟奇回應，雖然熱門科系會有很多同分增額的情況，不過整體來說，今年個人申請獲得分發的人數增加，而且整體錄取率也跟以往相差不大，由於5選4是高中與招聯會商討的結果，整體學測制度短時間不宜再修改，在與過去結果相差不大的情況下，目前大考中心有提案將15級分再做區分，讓學校在同分狀況可做為篩選參考。

【更多精采內容，詳見

教育部學測台大

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