會考英文／前段暖身 後段當偵探

國中教育會考昨天在考完最後一科英語聽力後落幕，考生們在步出考場時，開心地互相擊掌慶祝。記者余承翰／攝影 分享 facebook

新北市新莊國中英文老師曾麗娜分析，今年國中會考英文科難易適中，且試卷採「健康導入」模式，例如閱讀單題、聽力，前段題目簡單，像暖身操，讓考生熟悉作答情境後，好好聚焦難題。

閱讀方面，新北市永和國中老師蔡鈺伶說，考卷反映新課綱素養導向，與生活息息相關，例如觀光公車路線圖，也有朋友間的對話及書信往來；跨領域的閱讀也不少，像是介紹澳洲鳥類的科普文，也有偽科學新聞顛覆民眾喝咖啡習慣，伊莉莎白女王、傳統紙紮人文化也入題，取材多元。

英文補教老師林熹說，生難字變少了，「簡單的題目更簡單」，但也有具鑑別度的考題，例如時態文法題的變化更多樣了，也出現往年少見的圖表題等。她說，考生只要鎖定關鍵資訊，要選出正解不難。

聽力測驗方面，曾麗娜表示，難易度適中。但第十六題後無法聽一次就找到答案，例如男女對話情境須聽懂文章後，結合三年課本所學的單字、句子作答。

北部仁愛國中陳姓考生與謝姓考生都表示，後半段閱讀題組的句型、時態複雜，例如英國女王伊莉莎白上位的國外時事，涉及時態的判別與應用。明道中學考生田均睿說，閱讀題組有一題類似推理小說，透過大賣場報表線索，要判斷文意理解，印象深刻。