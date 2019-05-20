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現行考招不變 教長：完全免試入學將擴辦

2019-05-20 00:22聯合報 記者張錦弘陳秋雲／連線報導

國中教育會考昨天在考完最後一科英語聽力後落幕，一名考生在步出考場時興奮地高舉雙手...
國中教育會考昨天在考完最後一科英語聽力後落幕，一名考生在步出考場時興奮地高舉雙手慶祝。記者余承翰／攝影
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國中會考昨天結束，教育部長潘文忠在出闈記者會上說，今年命題著重結合生活經驗、跨科整合，十二年國教新課綱八月上路，會考一一一年適用新課綱，會更強調「素養」導向命題，但現行考招制度不會有太大變革，但完全免試入學會持續擴大舉辦。

此外，潘文忠說，明年起由研發試題的台師大心測中心固定接辦，未來角色類似大考中心。心測中心主任陳柏熹說，心測中心不會獨立設「中考中心」這類財團法人，未來十九個考區的試務，仍會由各區學校協助。

台師大副校長宋曜廷說，今年考題有兩大特色，一是融入生活情境、與社會議題緊密聯結。例如國文作文題目「青銀共居」，從以往命題式改為議題式寫作，引導學生關注社會。二是試題增加親和力，擴充基本題，讓不同能力學生願把會考當作測試能力的平台。

潘文忠說，已行之多年的各種入學管道，明年都會延續，不會有太大變動。但今年六十一校試辦完全免試入學，不採計會考成績，共錄取四千多人，明年會視區域發展、學校需求，逐年擴辦。

至於特招考試招生校數、招生額逐年減少，是否停辦？潘文忠說，特招減少是因少子化，加上免試入學超額比序已可招到適合的學生，仍會視辦學需求，尊重各校辦特招。

潘文忠會考免試入學

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