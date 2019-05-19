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鋒面20日到 全台防大雨豪雨

國中會考重閱讀 強調跨領域思考

2019-05-19 19:08台灣醒報 記者施養正╱台北報導

108學年度國中會考強調閱讀能力，補教協會於19日表示，本次各科難度適中偏易，同時因應108課綱需要，著重測驗考生閱讀及跨領域思考的能力。此外，圖表題及生活應用題數量則較去年多，多名補教老師都表示，考生必須快速、有效地掌握題幹提供的線索，才不會壓縮後續作答的時間。

英文重時態基準

「英文強調時間的基準點。」英文補教老師林熹指出，今年會考英文科出現許多時態轉換的題目，甚至出現平常少見的「過去未來式」，考生容易遺忘，她說，「中文不會有時態的問題，考生容易覺得很抽象。」這也讓平時認真讀書的學生極為受惠。

此外，今年英文考科將中國傳統的紙紮藝術及相聲加入考題，對於國中生而言時代有些久遠，但出題老師希望能讓年輕世代理解中國的民俗技藝，林熹也說，今年試題難易度屬中間偏易，若想拿到A++（最高級），最多只能錯2題。

新課綱強調閱讀

數學科老師葉子豪表示，今年數學的難易度對於金字塔頂端的學生屬中間偏易，但對於中段班學生來說，基礎題（第20題）之後的題目將成為決勝關鍵。此外，今年題目中也出現纜車、防曬乳等生活應用題，期盼讓考生覺得數學不只是學科，而是能解決生活問題的工具，但也因此拉長題目的文字鋪陳，考生必須在最段時間內將文字轉換為算式。

「國文比的是細心及耐心。」國文老師劉炘指出，有考生反應今年文言文較為艱澀，但他表示，若考生能正確掌握題旨，不用全盤讀懂文章也能作答。劉炘也提醒，108課綱更著重學生的閱讀能力，考生面對「落落長」的題目，必須快速、有效率的擷取訊息，且答題全程必須保持專注，才不會錯失一些有鑑別度的題型。

寫作方面，劉炘表示，今年以「青銀共居」作為題旨，但規定考生不必訂題，的確造成不少考生困擾，他也指出，考生必須在作文中帶到「高齡化社會年輕人與長者的互動及衝突」並舉實例說明，才有機會獲得5至6級的高分，若只敘述題目所給的「青銀共居」，得到的分數恐怕有限。

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