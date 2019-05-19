迎戰會考第二天 國中會考英文聽力急救站

本週六日就是國中會考登場的時機了，平日的準備、實力的累積固然重要，但究竟對於許多考生都很害怕的「會考聽力」，有沒有什麼作答的建議或考試的技巧呢？快繼續看下去，讓希平方告訴你會考聽力考題的各個題型該怎麼應答！

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會考的英文聽力有分三種題型：辨識句意、基本問答、言談理解。以下分別介紹各個題型可以參考的作答技巧。

第一部分：辨識句意

◎ 出題方向

在這個部分，你會聽到音檔播出一句敘述，這個敘述可能包含「兩條線索」，接著你要在題本上提供的三個選項裡，選出符合這兩條線索的圖片。而音檔裡的兩條線索會像排列組合一樣地分散在三個選項裡喔。

所以假如音檔提供了線索 x 跟線索 z，選項可能會有：

（A）x+y

（B）y+z

（C）x+z

◎ Tips

同學們也別緊張，第一次只聽到一個線索沒關係，可以先用刪去法刪掉最不可能的。音檔會播放兩次，因此你還有第二次機會可以專注去聽剛剛漏掉的第二條線索喔！

◎ 看看考古題吧

例如 107 年第一部分第一題，音檔念了：A dog is running with a frisbee in its mouth.

→ 有兩條線索，一條是「is running 正在跑步」，另一條則是「a frisbee in its mouth 牠嘴巴裡有飛盤」。

選項是：

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選項（A）狗有在跑步，但飛盤沒有在牠嘴巴裡。只有符合一條線索，非正確答案。

選項（B）狗有在跑步，而且飛盤也有在牠嘴巴裡。兩條線索皆符合，此為正確答案。

選項（C）狗沒有在跑步，但飛盤有在牠嘴巴裡。只有符合一條線索，非正確答案。

第二部分：基本問答

◎ 出題方向

這部份的選項通常敘述比較長，但只要音檔還沒開始播放，你都可以搶時間先閱讀選項裡的敘述（尤其是當音檔還在播「作答說明」的時候，你就可以先自己看第二部分裡各題的選項，來讓自己稍稍有預期一點喔！）不過提醒一下，只要一開始播放試題，就該全神貫注去聽。

音檔題目裡可能會出現 wh- 問句

（也就是以 wh- 疑問字開頭的問句，像是 what, when, where...等）

◎ Tips

若遇到這種題目，聽到第一個字很重要，如果各個選項之間差異很大，那聽到第一個疑問詞就是能否判斷出答案的關鍵喔。

除了要聽懂第一個字以外，剩下的部份也不能掉以輕心，必須把整句都聽完，因為選項會埋一些發音聽起來很像的字來混淆視聽。

◎ 看看考古題吧

例如 106 年第二部分第五題，音檔念了：Which do you like, pork or fish?

選項（A）I like to go fishing.

選項（B）I like the park.

選項（C）I like fish.

許多人可能看到選項（A）有一個 fishing，跟題目聽到的 fish 好像有關連就選了它；又或者題目的 pork 沒有聽清楚，誤以為是指跟它發音有點像的 park，進而選（B）。但不論是選（A）還是（B），都不是正確答案，因為題目問的是 pork or fish，整句 Which do you like, pork or fish? 是在問說「你喜歡哪一個，豬肉還是魚肉？」由此可知正確答案應為（C）I like fish.

第三部分：言談理解

◎ 出題方向

這部份由於音檔都比較長，所以有聽不懂的字是正常的！但你知道嗎？其實就算有幾個字聽不懂也沒關係，你可以透過有聽懂的字旁敲側擊選出可能的答案或是用刪去法作答。那第三部分的題型又可分為以下兩種：

第一種類型：答案有出現在音檔裡面（e.g. 問價錢、時間...等的題目）

◎ Tips

每個選項幾乎都會出現在音檔裡面，所以不能一開始聽到什麼資訊就先選它，這樣很容易落入陷阱喔！

第二種類型：答案沒有出現在音檔裡面（e.g. 問身分、場所、對話目的...等的題目）

◎ Tips

必須用有限的線索去推敲，像是你可能有聽懂一些名詞、或動詞片語，接著你就需要拼拼湊湊手邊資訊去選一個最合適的答案

◎ 看看考古題吧

例如 107 年第三部分第十一題，音檔：

Man: Excuse me.

Woman: How may I help you?

Man: Umm...yeah. I’m looking a pair of pants.

Woman: What kind of pants? Jeans?

Man: No. Something I can wear to work.

Woman: Let me see… How about this pair?

Man: Hmm...this looks nice.

Woman: Why don’t you try them on?

Question: Who is the woman?

選項有：

（A）A police officer

（B）A shop clerk

（C）A secretary

有些地方可能是本來你就不太會的字，所以聽不懂，但假如你有聽到幾個關鍵字，像是「a pair of pants 一條褲子」、「jeans 牛仔褲」、「try them on 試穿它們」，綜合幾個關鍵字可以知道，選項（B）A shop clerk 是最佳答案，因此我們選它。

最後再給大家一些整體上的作答建議：

◎ 多注意 but 出現的時機

通常有 but 出現的題目，考點都會落在 but 後面，並把前面的部份當做煙霧彈、陷阱題。假設題目是：I usually get up at 7 o’clock in the morning, but today is Sunday, so I slept until 10 o’clock.

Question: What time did the speaker wake up today?

選項可能就有：

（A）7 o’clock

（B）9 o’clock

（C）10 o’clock

如果只聽到題目一開始講了 7 o’clock 就貿然選（A）的話，就太可惜囉！那要注意喔，我們並不是說題目一開始的地方不重要，只是要強調整題都要全神貫注去聽，而且聽到 but 出現，就要更仔細判斷。

◎ 真的漏聽就算了，不要糾結

有恍神的地方也絕不要慌了手腳，連帶把接下來的題目都放棄，只要記得，還沒播放的題目都有機會拿分，所以不要讓自己去糾結已經結束的題目喔。

◎ 有餘裕的話先看題目是比較好的

有餘裕先看題目是最理想的情況，但主要還是依照各位同學在練習考古題的時候的作答習慣喔！

以上的考題分析跟小撇步的分享希望可以對各位同學有所幫助，也預祝大家會考都考得很好，金榜題名！