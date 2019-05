迎戰會考第二天 國中會考英文聽力急救站

本週六日就是國中會考登場的時機了,平日的準備、實力的累積固然重要,但究竟對於許多考生都很害怕的「會考聽力」,有沒有什麼作答的建議或考試的技巧呢?快繼續看下去,讓希平方告訴你會考聽力考題的各個題型該怎麼應答!

會考的英文聽力有分三種題型:辨識句意、基本問答、言談理解。以下分別介紹各個題型可以參考的作答技巧。

第一部分:辨識句意

◎ 出題方向

在這個部分,你會聽到音檔播出一句敘述,這個敘述可能包含「兩條線索」,接著你要在題本上提供的三個選項裡,選出符合這兩條線索的圖片。而音檔裡的兩條線索會像排列組合一樣地分散在三個選項裡喔。

所以假如音檔提供了線索 x 跟線索 z,選項可能會有:

(A)x+y

(B)y+z

(C)x+z

◎ Tips

同學們也別緊張,第一次只聽到一個線索沒關係,可以先用刪去法刪掉最不可能的。音檔會播放兩次,因此你還有第二次機會可以專注去聽剛剛漏掉的第二條線索喔!

◎ 看看考古題吧

例如 107 年第一部分第一題,音檔念了:A dog is running with a frisbee in its mouth.

→ 有兩條線索,一條是「is running 正在跑步」,另一條則是「a frisbee in its mouth 牠嘴巴裡有飛盤」。

選項是:

選項(A)狗有在跑步,但飛盤沒有在牠嘴巴裡。只有符合一條線索,非正確答案。

選項(B)狗有在跑步,而且飛盤也有在牠嘴巴裡。兩條線索皆符合,此為正確答案。

選項(C)狗沒有在跑步,但飛盤有在牠嘴巴裡。只有符合一條線索,非正確答案。

第二部分:基本問答

◎ 出題方向

這部份的選項通常敘述比較長,但只要音檔還沒開始播放,你都可以搶時間先閱讀選項裡的敘述(尤其是當音檔還在播「作答說明」的時候,你就可以先自己看第二部分裡各題的選項,來讓自己稍稍有預期一點喔!)不過提醒一下,只要一開始播放試題,就該全神貫注去聽。

音檔題目裡可能會出現 wh- 問句

(也就是以 wh- 疑問字開頭的問句,像是 what, when, where...等)

◎ Tips

若遇到這種題目,聽到第一個字很重要,如果各個選項之間差異很大,那聽到第一個疑問詞就是能否判斷出答案的關鍵喔。

除了要聽懂第一個字以外,剩下的部份也不能掉以輕心,必須把整句都聽完,因為選項會埋一些發音聽起來很像的字來混淆視聽。

◎ 看看考古題吧

例如 106 年第二部分第五題,音檔念了:Which do you like, pork or fish?

選項(A)I like to go fishing.

選項(B)I like the park.

選項(C)I like fish.

許多人可能看到選項(A)有一個 fishing,跟題目聽到的 fish 好像有關連就選了它;又或者題目的 pork 沒有聽清楚,誤以為是指跟它發音有點像的 park,進而選(B)。但不論是選(A)還是(B),都不是正確答案,因為題目問的是 pork or fish,整句 Which do you like, pork or fish? 是在問說「你喜歡哪一個,豬肉還是魚肉?」由此可知正確答案應為(C)I like fish.

第三部分:言談理解

◎ 出題方向

這部份由於音檔都比較長,所以有聽不懂的字是正常的!但你知道嗎?其實就算有幾個字聽不懂也沒關係,你可以透過有聽懂的字旁敲側擊選出可能的答案或是用刪去法作答。那第三部分的題型又可分為以下兩種:

第一種類型:答案有出現在音檔裡面(e.g. 問價錢、時間...等的題目)

◎ Tips

每個選項幾乎都會出現在音檔裡面,所以不能一開始聽到什麼資訊就先選它,這樣很容易落入陷阱喔!

第二種類型:答案沒有出現在音檔裡面(e.g. 問身分、場所、對話目的...等的題目)

◎ Tips

必須用有限的線索去推敲,像是你可能有聽懂一些名詞、或動詞片語,接著你就需要拼拼湊湊手邊資訊去選一個最合適的答案

◎ 看看考古題吧

例如 107 年第三部分第十一題,音檔:

Man: Excuse me.

Woman: How may I help you?

Man: Umm...yeah. I’m looking a pair of pants.

Woman: What kind of pants? Jeans?

Man: No. Something I can wear to work.

Woman: Let me see… How about this pair?

Man: Hmm...this looks nice.

Woman: Why don’t you try them on?

Question: Who is the woman?

選項有:

(A)A police officer

(B)A shop clerk

(C)A secretary

有些地方可能是本來你就不太會的字,所以聽不懂,但假如你有聽到幾個關鍵字,像是「a pair of pants 一條褲子」、「jeans 牛仔褲」、「try them on 試穿它們」,綜合幾個關鍵字可以知道,選項(B)A shop clerk 是最佳答案,因此我們選它。

最後再給大家一些整體上的作答建議:

◎ 多注意 but 出現的時機

通常有 but 出現的題目,考點都會落在 but 後面,並把前面的部份當做煙霧彈、陷阱題。假設題目是:I usually get up at 7 o’clock in the morning, but today is Sunday, so I slept until 10 o’clock.

Question: What time did the speaker wake up today?

選項可能就有:

(A)7 o’clock

(B)9 o’clock

(C)10 o’clock

如果只聽到題目一開始講了 7 o’clock 就貿然選(A)的話,就太可惜囉!那要注意喔,我們並不是說題目一開始的地方不重要,只是要強調整題都要全神貫注去聽,而且聽到 but 出現,就要更仔細判斷。

◎ 真的漏聽就算了,不要糾結

有恍神的地方也絕不要慌了手腳,連帶把接下來的題目都放棄,只要記得,還沒播放的題目都有機會拿分,所以不要讓自己去糾結已經結束的題目喔。

◎ 有餘裕的話先看題目是比較好的

有餘裕先看題目是最理想的情況,但主要還是依照各位同學在練習考古題的時候的作答習慣喔!

以上的考題分析跟小撇步的分享希望可以對各位同學有所幫助,也預祝大家會考都考得很好,金榜題名!