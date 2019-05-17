決戰會考選書／送給12星座 陪考的最佳好書

108國中會考即將登場，家人有考生的親友想必十分緊張。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

明天就是國中教育會考的決戰時刻，家人有考生的親友想必十分緊張。當他/她應考的時候，如果你的身邊有一本好看的書籍，想必能排遣時間、安定心緒，和考生一起感受文字洗禮的另類「心跳100」。

以下是怡慧老師為12星座精選的陪考好書：

牡羊座：《50堂最療癒人心的說話練習》

擁有木蘭代父從軍義氣的牡羊座，此刻想必比考生更緊張吧！當你聽見考完的鐘聲響起時，內心必然興起很多的疑問想對考生說。這時候，請你什麼都別說，不要問他考得如何？不要問他題目難嗎？你只需要拿出你的書和考生一起閱讀，他就能得到很大的支持與安慰了。

推薦書目：《50堂最療癒人心的說話練習》請把你在書中學到的說話術，有覺知對考生說，讓考生覺得溫暖，讓他覺得靠在你的身邊很安全、安定，如沐春風地度過「關關難過關關過」的考場人生。

金牛座：《二常公園》

慢條斯理、堅毅踏實的金牛座是最適合陪考的知音，他總是細心地張羅，用心地觀察，不過，過於杞人憂天，陪考的心情可能比考生還抑鬱，別忘記：你的穩定與堅定，才是陪伴考生挑戰成功的利器。因此，你需要一本書作伴，讓你找回暖心陪考的特質。推薦書目：《二常公園》。

漫長陪考的時光，張西暖暖的文字，讓金牛座輕鬆地走進暖心的小說場域，體會到：喜歡自己的瞬間，就能撐起「我們長長的，千瘡百孔的人生。」即便是陪考，即便是面對考驗，只要真心喜歡都是為更好的自己加分。

雙子座：《人生好貴，請別浪費》

要雙子座自願陪考，這個人在他心中可是有份量的。但是，考生進入考場之後，就是雙子座不知所措的時候，他會瞬間覺得空虛、寂寞、冷。好好安排自己的陪考時光，讓書中的故事情節吸引自己的專注力。聰明應變力強的雙子，搞不好一讀完書，就能立馬現學現賣，讓考生有個不一樣的考場人生。

推薦書目《人生好貴，請別浪費》，趙星寫實犀利的觀察，用五十二篇故事讓亂無頭緒的生活，有了快速釐清的方向，瞬間帶給讀者滿滿的能量，分秒必爭的人生，你必須打敗惰性、不找藉口，才能打造僅有一次的亮麗人生。

巨蟹座：《我的豬隊友》

巨蟹座是最佳陪考團，他會告訴你何時看考場？考前最後一夜與考前一刻，你要注意甚麼？「准考證」要帶，文具用品備妥、衛生紙或面紙、手錶……陪考絕對準時遞茶水、收東西、噓寒問暖。

比考生還忙的你，趁著考生入場，給自己一本書的時間。推薦書目《我的豬隊友》，詼諧卻真實的職場人生，恰與考場廝殺呼應，我們不怕神對手，卻怕豬隊友，作者除了教我們辨識豬隊友，也教我們積極地作出策略，讓豬隊友發揮亮點。同時，提醒我們：不要變成別人眼中的懶豬、渣豬、蠢豬。

獅子座：《療心咖啡館》

獅子座一向是知己知彼、百戰百勝的應考者，但是，擔任陪考的角色，還是要避開拚命「下指導棋」的心態，你的成功經驗可是會帶給考生莫大的壓力與緊張。此刻，你只需要翻開一本書、來杯咖啡，享受陪考的閒適時光，就是超棒的陪考者。

推薦書目《療心咖啡館》，從一家咖啡館出發，從一杯咖啡量測自己的人生，你曾是考生也好，你正在陪考也罷，盡情享受其中的甜蜜與苦澀，偶爾，你需要一杯咖啡的時間，與自己對話，和自己和解，慢慢沉澱屬於自己最好的陪考時光。

處女座：《在場證明》

處女座天生就是喜歡沈思，更是一個喜歡閱讀的星座。他們終生遵守的是智慧深蘊人生的真理。具有服務精神的處女座，會把考生放在心裡，替他歡喜、替他憂，最個最盡責的陪考者。因此，陪考場上會主動拿起書籍，保持靜默的就是處女座了。

推薦書籍《在場證明》，作者提到：迷路之必要，並從「暗的在場」、「光的在場」、「愛的在場」、「不在場」，從內容談人生的延遲與與差異之必要，彷彿讓處女座找尋陪考的四個心境。從旁觀者到思考者，轉換角色，從整理自己開始，陪考也有重新出發的可能。

天秤座：《我與貍奴不出門》

天秤座是考場上最優雅、人緣最好的閃亮之星，也是會為考生奮不顧身、四處本走的陪考者。他們從來不會尖銳地問：考得怎樣？只會溫柔地拍拍考生，給他們可以繼續戰鬥的「愛的鼓勵」。推薦書籍《我與貍奴不出門》，黃麗群的文字本身就很天秤，她對自己在乎的寫作是一點都不能放過自己的。

很喜歡作者在所有文章後，自己跳出來說話的書寫模式，恰好讓天秤作在閱讀時，能找到知性與感性的平衡。作者說：「獨處，是為了奮力排開世界，以求取這千分之一秒的降臨」，是不是也為天秤作的陪考時光，批上美麗的註腳呢！

天蠍座：《閃亮亮共和國》

天蠍座只會為自己愛的人陪考。如果你是那個幸運兒，請要珍惜這份尊寵。天蠍座的觀察力很敏銳，在陪考的時間幾乎是跟著考生的心情起起伏伏，表面看起來很冷靜鎮定，卻會在考生看不見的地方，替他暗自煩憂、徬徨莫名。

推薦書目《閃亮亮共和國》它可視為《山茶花文具店》幸福續作，一如天蠍座想把自己的幸福傳遞給考生。尤其，鳩子說：難過的時候，我會閉上眼睛在心裡默唸召喚幸福的話：「閃閃發亮，閃閃發亮。」似乎也是為天蠍座的陪考與考生的美麗關係作了最浪漫的眉批。

射手座：《華氏零度》

要射手座去陪考算是天方夜譚，熱愛自由、講究自在作息的射手座，要他按表「陪考」，如果不是真愛，真的很難把他綁在小小的陪考區。如果，考場出現射手陪考，保證氣氛瞬間熱鬧，沖淡考試的緊張氣氛。不過，要讓射手安靜下來閱讀，這本書可要讓他輕鬆讀下去。

推薦書目《華氏零度》，陳郁如首本旅行散文，寫來詼諧又知性，觸動射手座的創意，開始規劃「考後趴趴走」的地點。這本散文集讓射手戴上愛的旅行濾鏡，讓枯燥無聊的陪考時間，變得多彩多姿起來。

魔羯座：《學習如何學習》

魔羯座只要去陪考，一定有自己的sop陪考原則，何時要做甚麼？何時要準備甚麼？甚至，連考試當天的溫度，搭配適合吃的食物，水果……都已事先打點好了。如此靠譜的魔羯座，只要有他陪考，你就放心考、認真考，只要有他在，一切都能搞定。推薦書目《學習如何學習》，務實的魔羯座，一定希望能在此次學習階段完成後，與考生一起擘畫下一階段的學習。因此，這本書恰變成他的教戰手冊，讓他與考生同心檢討過去、放眼未來，讓考生的學習可以贏在起跑點上。

水瓶座：《排練一場旅行》

水瓶座若和你一起陪考，絕對是你最好的作戰夥伴。他絕對不會多話，話只會說到心坎上；他絕對不會多事，事只會做得到位。水瓶座知道自己的本分，明白自己的角色，靈巧地替你打點、熱情地替你提燈。無論陪考有多累，都不會在考場多說一句，這樣的瓶子真是讓人喜愛的陪考者呀！

推薦書目《排練一場旅行》，經歷陪考煎熬的水瓶，請不要再ㄍㄧㄥ了，沒有錢買一張機票去旅行，看著蔡柏的文字，讓你同樣有環遊世界的暢快與感動。當你用好奇與思辨的視角，去看待這個世界的理所當然，你就能活出自己的獨特了，一如現在，你在文字的柔波裡，安靜卻流下淚來。

雙魚座：《高捧顏值的時代，勝出需要腦袋》

看著自己深愛的人正深陷水山火熱的考場，浪漫又多愁善感的雙魚，此刻，可是會忐忑到舉步維艱的。只要真心為他祝禱，真情陪他走過，就是最動人的生命鍵結，千萬不要皺著眉頭，表現出你的焦慮喔！推薦書目《高捧顏值的時代，勝出需要腦袋》提醒雙魚不需要過度擔心，我們要改變的是對生活用心、對自己有信心。

這本書會讓你度過漫長陰鬱的陪考時光，讓你用不同的思考解讀人生，讓你不只有亮麗的外表，也擁有智慧滿溢的靈魂。

無論你是考生或是陪考者，期待每個祈願都能心想事成，祝福考生都考取最理想的學校，快樂向下一個學習旅程邁進。