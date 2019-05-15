國中教育會考18日登場 台南逾1萬5000人報考

2019-05-15 12:02 中央社 台南15日電



108年國中教育會考將於5月18日、19日舉行。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

108年國中教育會考18日登場，為期2天；台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，台南考區有1萬6654名考生報名，在全市17所考場、417間試場應試。

台南市政府教育局人員表示，國中教育會考台南考區報考人數1萬6654人，其中集體報名人數1萬6608人，個別報名人數46人；有41名考生申請特殊應考服務。

台南考區有17所考場、417間試場，分別在家齊高中、台南一中、台南二中、台南女中、台南高商、台南高工、台南海事、新豐高中、善化高中、曾文家商、新化高中、北門高中、北門農工、新營高中、新營高工、玉井工商、南大附中等。

考場平面圖及試場分配表，將由各考場學校於5月17日公布，考生得於當天下午3時至5時到應試考場查看環境，但不得進入試場，僅開放特殊生布置考試輔具。

教育局人員說，國中教育會考考試科目，包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，全以國民中小學9年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語科聽力部分為3選1的選擇題型、數學科有非選擇題型外，其他考試科目都是4選1的選擇題型。

若發生停電，將依「108年國中教育會考因故停電影響試場照明應變措施」處理；如因故停電導致試場照明設備無法使用時，無論復電與否，均採影響該科多少考試時間，就延長多少考試時間為應變原則，但延長時間最多以該節考試結束後20分鐘為限。

國中教育會考成績通知單將於6月10日寄送，並於當天上午8時開放網路成績查詢，應屆畢業生可向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由台南考區試務會（家齊高中）寄發。