108會考／迅速掌握重點！ 國英數社自最詳細考前猜題

今(108)年國中教育會考將於5月18日、19日登場,聯合新聞網推出會考衝刺系列報導,並邀請五科目的補教老師,歸納各科命題趨勢,考前猜題指點考生,協助考生在最後的衝刺期掌握學習重點。

107年非選擇題(機器人)。

會考國文走向跨學科命題,去年要考生解讀東西德從分裂到統一的圖表。

去年會考寫作是看圖題,考「我們這個世代」。

have 動詞就有很多不同意思如「有…」,「使」,也可當完成式助動詞,但若組合是 “have to “ 語意又不同。order去年會考就出現了順序」的意思,因著詞性不同,中文的意思也會變成「命令」或「訂購」,意思不同用法也不盡相同 ...more