108會考／迅速掌握重點！ 國英數社自最詳細考前猜題
今（108）年國中教育會考將於5月18日、19日登場，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，並邀請五科目的補教老師，歸納各科命題趨勢，考前猜題指點考生，協助考生在最後的衝刺期掌握學習重點。
108年國中教育會考 重要時程
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重要日期
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重要事項
|108.1.11（五）
|公告並發行國中教育會考簡章
|108.3.14（四）-16（六）
|國中教育會考報名
|108.4.12（五）
|寄發國中教育會考准考證
|108.5.18（六）-19（日）
|國中教育會考測驗日
|108.6.10（一）
|寄發國中教育會考成績單&開放網路查詢
國中教育會考 考試時間表
★重點看三圖表、兩跨域、一概念特色
歷史科著重於「時間軸」與事件之「因果關係」，地理以「空間概念」為主，須注意地理位置、各國家特色，公民則是關於「人」而衍生出的法律、經濟、政治特色。考生應掌握基本三大重點：三圖表、兩跨域、一概念特色 ...more
★神鬼偷分！老司機幫你抓時事 再傳衝刺心訣
地理科：著重天災人禍；公民科：性平、假新聞不懂必輸；歷史科：清領、日治幫你多贏一題，補教老師也以去年社會科第39題，分析「素養核心」試題的解題要點 ...more
★必考立體圖形 重點在生活中的應用
近兩年非選擇題的第一題都是機率統計的概念(107取球機率、106選票問題)，利用表格資料問題目。而題目本身的問題都不難但答案都需要經過解釋說明後才可得分，第二題通常會放幾何圖形的證明 ...more
★數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材
非選擇題會有一題代數題與一題幾何題，其中一題會較為容易，106年的代數題內容採用了選舉的開票統計問題，107年則是用抽球的情境，來探討機率，這類就生活題材來開展的模式，結合數學與真實世界中的問題，是數學素養的展現 ...more
★題幹字數多要有「耐心」 注意四大主題
必考語文常識、文意及寫作技巧判讀、基礎語表能力，跨領域主題文章出現機率高 ...more
★會考高分關鍵4重點！ 75％都這樣考
別鑽研艱深的形音義等死背知識，應把近兩三年的考古題好好做過一遍，不只訓練快速解讀科普等各類懂文章、抓到重點，還要看出文章表現手法、作者的用意 ...more
★想像是一名社會觀察家 寫作靠觀察和聯想力
以107年的寫作題目「我們這個世代」為例，須理解題本上圖片所給予的關鍵字提示：直播、動漫、自由、果凍、青春、困惑……年齡層限定10～20歲，寫下「針對某個主題，10～20歲年輕人的經驗、感受、想法」，才是出題者想要看到的方向 ...more
★歷屆會考寫作題目
102年（試辦）：來不及
103年：面對未來，我應該具備的能力
104年：捨不得
105年：從陌生到熟悉
106年：在這樣的傳統習俗裡，我看見
107年：我們這個世代
★生物易拿分要熟讀 理化重實驗、地科考圖表
自然實驗圖表的理解、實驗內容的設計、實驗操作的流程與實驗結果的整理分析、實驗數據的統整、生活情境時事的應用連結，內容約占總會考自然出題的九成左右 ...more
★會考當天 自然每一題的這句話千萬看清楚
補教老師以題為例：某物體質量5公斤，受一水平施力10牛頓，於不均勻質地水平面上由靜止啟動，並於5秒後達等速度運動，求第5秒物體所受摩擦力大小為？
看這題的題幹敘述，好像是屬於運動學的題目，但是從最後一句話可知題意要求摩擦力。考生要從關鍵字「等速度」解出摩擦力大小為10牛頓 ...more
★字義要會分辨 搜尋「關鍵字」答案都在文章中
have 動詞就有很多不同意思如「有…」，「使」，也可當完成式助動詞，但若組合是 “have to “ 語意又不同。order去年會考就出現了順序」的意思，因著詞性不同，中文的意思也會變成「命令」或「訂購」，意思不同用法也不盡相同 ...more
★會考英文搶高分！ 熟讀這冊課本CP值最高
重要的單字都在第四冊到第六冊，文法則是第四冊和第五冊，補教老師建議複習重點以第五冊為主 ...more
★英文聽力題庫 一天一主題
教育部建置的「國中學習資源網」與英語線上學習平台Cool English，網站內都有配分結構類似會考的英文聽力題庫，非常適合考生在考前，每天練習一個主題。
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