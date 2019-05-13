108會考／迅速掌握重點！ 國英數社自最詳細考前猜題

國三會考大誓師，學子集氣誓詞。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

今（108）年國中教育會考將於5月18日、19日登場，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，並邀請五科目的補教老師，歸納各科命題趨勢，考前猜題指點考生，協助考生在最後的衝刺期掌握學習重點。

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107年非選擇題（機器人）。圖／取自國中會考網站 分享 facebook

會考國文走向跨學科命題，去年要考生解讀東西德從分裂到統一的圖表。 圖／翻攝自國中會考網站 分享 facebook

去年會考寫作是看圖題，考「我們這個世代」。 圖／翻攝自國中會考網站 分享 facebook

have 動詞就有很多不同意思如「有…」，「使」，也可當完成式助動詞，但若組合是 “have to “ 語意又不同。order去年會考就出現了順序」的意思，因著詞性不同，中文的意思也會變成「命令」或「訂購」，意思不同用法也不盡相同 ...more