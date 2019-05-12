108會考考前猜題／英文科搜尋「關鍵字」 答案都在文章中

2019-05-12 10:34 聯合新聞網 王晴（台北市冠博文理補習班／英文科 教師）



英文科建議分三大部分來準備。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影 分享 facebook

會考的時間已進入倒數，準備考試的考生這段期間，英文科建議分以下三大部分來準備：

＊基本單字2000不可少：

第五六冊單字較不熟的同學可以先複習這兩冊單字。另外再提醒英文裡有很多字是一字多義，字義要分辨清楚才不會讀弄錯語意，舉例來說have 動詞就有很多不同意思如「有…」，「使」，也可當完成式助動詞，但若組合是 “have to “ 語意又不同。order去年會考就出現了順序」的意思，因著詞性不同，中文的意思也會變成「命令」或「訂購」，這些字都是生活上經常會用得到的字喔！

意思不同用法也不盡相同，所以就字詞上只了解的具體字義是不夠的，還需深究語意的結構，才能將語句略長的句子從中精準地找到正確的語意。以便推敲出文中的大意和主旨。

＊答案都在文章中：

克漏字考題和段落大意多是屬於綜合現在、過去～完成式等等時態，學生在選擇答案時，必須腦中能浮現出整篇故事，想敘述的時空背景：當時空交換/場景交換才能知道考題問的是何時發生？適用什麼時態？這才是作答關鍵，此外代名詞一直也是題目的答案出處，有趣的是，當學生們看到代名詞心中只會快速閱讀模糊的帶過，全然不知是穿插文中的答案，如去年的考題it和you會找錯對象。

＊多練習長篇閱讀：

學生在面對考題時專注力和耐心很重要，要邊閱讀邊統合統整，搜尋關鍵字和資訊。但由於整題篇幅較長，閱讀理解力會變弱之外也會造成速度變慢，一旦句子偏長，不用慌張此時先找出本句的主詞，動詞可以清楚釐清本句主要表達的意思; 當然，同時利用轉折語，如:besides, however, although…可清楚的判斷上句和下句的關係以及上下段落大意來做推論就能找到答案的出處，也不會一時緊張而落入陷阱選錯答案。

會考在即同學們在剩下的會考倒數時間內，將歷屆的考題拿來做練習檢討會使你對題目的掌握度會更高，時間分配也能適度不會轉變為壓力，掌握這些原則可以輕鬆通過英文會考，祝大家考試順利。