親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
觀點評論
升學情報站
新知學習
升大學甄選攻略

你知道母親節起源嗎？ 美國版背後有段黑歷史

108會考考前猜題／英文科搜尋「關鍵字」 答案都在文章中

108會考考前猜題／自然科生物易拿分要熟讀 理化重實驗、地科考圖表

2019-05-12 10:17聯合新聞網 邱宇（台北市冠博文理補習班 教師）

自然實驗圖表的理解、實驗內容的設計、實驗操作的流程與實驗結果的整理分析、實驗數據...
自然實驗圖表的理解、實驗內容的設計、實驗操作的流程與實驗結果的整理分析、實驗數據的統整、生活情境時事的應用連結，內容約占總會考自然出題的九成左右！示意圖／shutterstock
分享

近年來的會考試題各科都有個很強的特色，都強調跨學科、跨領域，希望培養能夠解決問題的能力；而這樣的出題方向，就在往108課綱強調的「素養式」教學方向邁進。

尤其以自然科學特別明顯：實驗圖表的理解、實驗內容的設計、實驗操作的流程與實驗結果的整理分析、實驗數據的統整、生活情境時事的應用連結…以上內容約占總自然出題的九成左右！

目前會考中生物約占25%、理化約占52%、地球科學約占23%。近年考題中，生物命題為自然學科中最容易拿分的部分，必須熟讀科學方法、顯微鏡實驗流程、細胞內構造、酶、物質的運輸(血液循環)、有性生殖和無性生殖的比較、性聯遺傳、天擇、食物鏈與能量塔、溫室效應…此類型生物考題難度不會很高，但是常出現跨章節或跨科目的概念整合或大篇幅閱讀題型，若遇到跨章節題型不要緊張，把重點圈出來再仔細思考其中的關聯性！

若遇到大篇幅的閱讀測驗也不用擔心，答案往往藏在閱讀中，這時候考驗的是考生的耐心和細心，仔細閱讀，小心作答才不會掉入陷阱中。

理化學科的部分考題偏重於實驗題型：包含實驗內容、實驗數據的分析與討論。重點實驗包含密度的測定、氣體的蒐集、透鏡成像、酸鹼中和滴定實驗(pH值的計算)、完全反應與不完全反應(mol數的運算)、化學計量、有機化合物(乾餾)(同位素、同分異構物、同素異形體這三個易混淆的觀念)、酸和醇的酯化反應、油脂和鹼的皂化反應、打點計時器(滑車實驗)…這些實驗中必須清楚知道實驗步驟與實驗流程該注意的細節，若還有不清楚的部分要趕快複習實驗的內容。

實驗題型外，也要加強基本工：牛頓力學三大定律、壓力、浮力、功與能、吸熱放熱、基本電學、電磁感應。這些章節的考題偏向於基本觀念理解、跟複雜的運算能力沒有關係，大多都是理解題目後觀念清晰就可以迎刃而解。考前也不宜做過多艱深的運算難題，不如把以前練習過的錯誤拿出來複習更有效果。

地球科學的部分考題幾乎都是圖表，尤其是天文章節中的自轉公轉、日月蝕、潮汐、月相變化這是每年必出現的重點，還有台灣因板塊聚合所常引起的地震、台灣的岩石分布、颱風、季風、天氣雲圖這些高出現機率的重點必須要靈活運用重點觀念。其中，再次強調，臭氧層的破壞跟溫室效應還有聖嬰現象這三者是考試的必出現題型，這三者也容易出現觀念混淆，要在最後的時間務必要了解清楚！

在這最後的幾週，邱宇要提醒考生們幾個應考重點：

1.切勿貪多拼命練習寫一堆艱澀高難度的考題，一定要把最少五個年度的歷屆試題拿出來徹底練習過。如果還有更多的時間，建議再往前練習到97年的試題，適度的了解時事，例如：之前考過的藍月、台灣的空氣汙染問題、還有石虎也可能是最近可能會出現的時事題，有時間也需要多了解一下！

2.目前距離考試不到一週，差不多該調整好作息時間，晚上不宜太晚睡，保持上午考試時間的精神狀態要好，此外，飲食也要正常規律，不宜太油太鹹。最近天氣變化較大，避免生冷食物導致感冒或其他身體不適。

3.每天適度練習，維持練習題目的「手感」，保持良好的心情，維持對自然科會考考題的敏銳度，也可以增加考試的答題速度與自信心，對於考場的緊張環境有相對安定的效果。

4.最後上場考試時，保持耐心細心平常心，不要過度緊張，緊張會使腎上腺素大量分泌，四肢血流量增加，反而頭腦不清楚，建議所有考生上場考試動筆前深呼吸。遇到關鍵字一定要先把關鍵字圈出來，何者為「是」與何者為「非」也是容易看錯的地方，看到先圈起來，避免看錯或粗心的發生，最後預祝考生們都可以考上心目中的第一志願！

【相關閱讀】


‧ 整理包／108國中會考衝刺！ 各科必考重點一次看

考題會考溫室效應108會考
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

108會考考前猜題／英文科搜尋「關鍵字」 答案都在文章中

2019-05-12 10:34

108會考考前猜題／社會科重點看三圖表、兩跨域、一概念特色

2019-05-10 15:55

108會考考前猜題／國文科四大主題要注意 寫作靠觀察和聯想力

2019-05-10 15:53

108會考考前猜題／數學科必考立體圖形 重點在生活中的應用

2019-05-09 16:38

過分重視鑑別度 大考中心：有違理念

2019-05-09 13:07

整理包／108國中會考衝刺！ 各科必考重點一次看

2019-05-09 12:34

108學測試題鑑別度不足？大考中心：數學科近五年最佳

2019-05-09 11:10

會考生活英語／【校園篇】 演講比賽

2019-05-07 08:51

寫作教室／會考作文如何開頭？ 怎麼收尾？

2019-05-06 16:20

108會考衝刺系列五／會考當天 自然每一題的這句話千萬看清楚

2019-05-03 10:00

108會考衝刺系列四／神鬼偷分！社會科老司機幫你抓時事 再傳衝刺心訣

2019-05-02 10:00

108會考衝刺系列三／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

2019-05-01 10:00

會考生活英語／【寵物篇】 飼養寵物

2019-04-30 10:00

108會考衝刺系列二／會考英文搶高分！ 熟讀這冊課本CP值最高

2019-04-30 10:00

108會考衝刺系列一／高分關鍵！國文4重點 75％都這樣考

2019-04-29 10:00

會考生活英語／【校園篇】 環境志工

2019-04-23 10:42

會考、指考接連報到 桃市圖29個自修室假日提早開放

2019-04-19 16:46

會考生活英語／【生活篇】 春假

2019-04-16 15:04

神隊友後援 挑戰學測5選4

2019-05-08 16:51
看更多

熱門文章

學測五選四之亂？補教預言：滿分生恐更多人重考

2019-05-11 23:09

參加科系營隊讓甄選加分？ 葉丙成：一大誤解

2019-05-11 18:18

全國高中生注意！明年大學入學考預定日期出爐

2019-05-11 19:46

家長批大學申請入學不公平 教育部回應了

2019-05-11 13:47

「學系怕缺額就別亂搞」台大教授批招聯會詭辯

2019-05-11 19:54

家長批大學申請備取名額過多 招聯會回應了

2019-05-11 14:38

大學申請亂象 老師向總統喊話

2019-05-12 00:02

申請入學亂象多 寫陳情書給小英總統的老師現身

2019-05-11 11:50

獨／108學年起 新南向專班實習必修學分調降 科大頭痛

2019-05-12 09:28

影／痛批今年考招亂象多 家長要求賀陳弘下台

2019-05-11 14:14

家長團體批考招亂象 招聯會：考季後檢討

2019-05-11 13:00

獨／境外生淪學工 教部要求大學明確區隔實習工讀契約

2019-05-12 09:16

大學考招比率爭議 管中閔等15校長簽署招聯會聲明回應

2019-05-12 10:18

大學有校系錄取40人、備取392名 招聯會：避免缺額

2019-05-12 00:02

台灣珍奶再躍進 高科大研發吃得到膠原蛋白的魚鱗珍珠

2019-05-11 16:40

甄選比例過高挨批 教部：參酌甄試能量核名額

2019-05-11 18:32

板中男裙周最後一天 學生會：實現同理與尊重

2019-05-11 12:45

指考名額從六成降到二成 家長批教育部「封殺指考」

2019-05-12 11:10

屏東潮東國小濃濃書卷味 新校舍導入古代私塾意象

2019-05-11 17:17

新北最迷你柑林國小僅8學生 侯友宜：每3年挹注200萬經費

2019-05-11 14:25

一衣多穿概念 高職生作品獲選全國競賽特色案例

2019-05-11 13:18

力挺板中學生穿男裙 網友「裙聚」市民廣場

2019-05-11 13:52

108會考考前猜題／英文科搜尋「關鍵字」 答案都在文章中

2019-05-12 10:34

教部新措施防學生變學工 教團：只能靠教育良心自律？

2019-05-12 09:44

抽獎活動／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書

2019-05-12 09:23

108會考考前猜題／自然科生物易拿分要熟讀 理化重實驗、地科考圖表

2019-05-12 10:17

大學考招爭議 招聯會：採現況微調分階段銜接

2019-05-12 11:16

有洋蔥！教長潘文忠為何喜歡「媽媽請你也保重」這首歌

2019-05-12 11:23

高科大 把魚鱗變珍珠

2019-05-11 23:18

虎尾科大自籌600萬領頭 成立地方創生團隊

2019-05-11 17:40

元培醫科大511健康樂活節 免費健檢泡茶孝親

2019-05-11 13:29

「新舞季 - 透南風」國際編舞家創作 台南應用科大登場

2019-05-11 21:30

2019馬來西亞國際發明展 桃市會稽國中勇奪1金2銀1銅

2019-05-11 21:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top