108會考考前猜題／自然科生物易拿分要熟讀 理化重實驗、地科考圖表

2019-05-12 10:17 聯合新聞網 邱宇（台北市冠博文理補習班 教師）



自然實驗圖表的理解、實驗內容的設計、實驗操作的流程與實驗結果的整理分析、實驗數據的統整、生活情境時事的應用連結，內容約占總會考自然出題的九成左右！示意圖／shutterstock 分享 facebook

近年來的會考試題各科都有個很強的特色，都強調跨學科、跨領域，希望培養能夠解決問題的能力；而這樣的出題方向，就在往108課綱強調的「素養式」教學方向邁進。

尤其以自然科學特別明顯：實驗圖表的理解、實驗內容的設計、實驗操作的流程與實驗結果的整理分析、實驗數據的統整、生活情境時事的應用連結…以上內容約占總自然出題的九成左右！

目前會考中生物約占25%、理化約占52%、地球科學約占23%。近年考題中，生物命題為自然學科中最容易拿分的部分，必須熟讀科學方法、顯微鏡實驗流程、細胞內構造、酶、物質的運輸(血液循環)、有性生殖和無性生殖的比較、性聯遺傳、天擇、食物鏈與能量塔、溫室效應…此類型生物考題難度不會很高，但是常出現跨章節或跨科目的概念整合或大篇幅閱讀題型，若遇到跨章節題型不要緊張，把重點圈出來再仔細思考其中的關聯性！

若遇到大篇幅的閱讀測驗也不用擔心，答案往往藏在閱讀中，這時候考驗的是考生的耐心和細心，仔細閱讀，小心作答才不會掉入陷阱中。

理化學科的部分考題偏重於實驗題型：包含實驗內容、實驗數據的分析與討論。重點實驗包含密度的測定、氣體的蒐集、透鏡成像、酸鹼中和滴定實驗(pH值的計算)、完全反應與不完全反應(mol數的運算)、化學計量、有機化合物(乾餾)(同位素、同分異構物、同素異形體這三個易混淆的觀念)、酸和醇的酯化反應、油脂和鹼的皂化反應、打點計時器(滑車實驗)…這些實驗中必須清楚知道實驗步驟與實驗流程該注意的細節，若還有不清楚的部分要趕快複習實驗的內容。

實驗題型外，也要加強基本工：牛頓力學三大定律、壓力、浮力、功與能、吸熱放熱、基本電學、電磁感應。這些章節的考題偏向於基本觀念理解、跟複雜的運算能力沒有關係，大多都是理解題目後觀念清晰就可以迎刃而解。考前也不宜做過多艱深的運算難題，不如把以前練習過的錯誤拿出來複習更有效果。

地球科學的部分考題幾乎都是圖表，尤其是天文章節中的自轉公轉、日月蝕、潮汐、月相變化這是每年必出現的重點，還有台灣因板塊聚合所常引起的地震、台灣的岩石分布、颱風、季風、天氣雲圖這些高出現機率的重點必須要靈活運用重點觀念。其中，再次強調，臭氧層的破壞跟溫室效應還有聖嬰現象這三者是考試的必出現題型，這三者也容易出現觀念混淆，要在最後的時間務必要了解清楚！

在這最後的幾週，邱宇要提醒考生們幾個應考重點：