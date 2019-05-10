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108會考考前猜題／社會科重點看三圖表、兩跨域、一概念特色

2019-05-10 15:55聯合新聞網 辛明家（北市冠博文理補習班 教師）

圖為會考考場，教師像場邊教練時時叮嚀解惑。 圖／聯合報系資料照片
圖為會考考場，教師像場邊教練時時叮嚀解惑。 圖／聯合報系資料照片
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社會科最主要在掌握歷史、地理、公民三科各自特性與基本概念，歷史科目著重於「時間軸」與事件之「因果關係」，而地理則是以「空間概念」為主，須注意地理位置、各個國家特色，公民則是有關於「人」而衍生出的法律、經濟、政治特色。

首先，考生應掌握基本三大重點：三圖表、兩跨域、一概念特色。

第一點：三圖表

1. 歷史的疆域圖或殖民圖（107年10題、54題）

要對歷史課本上的曾經出現過的各疆域圖邊界、與鄰國之關係或其滅亡原因、文化傳播途徑、其約略的征服過程有所掌握，尤其應熟悉曾橫跨歐亞非大帝國的疆域圖，此處常出現於考題之中。

2. 地理的氣候圖（106年33題、107年18題）

應理解每一個氣候特色與成因，包含雨量與氣溫，各氣候對照的氣候環境、動植物都要很瞭解。

3. 歷史、地理、公民的綜合表格（參見107年53題）

第二點：兩跨域

1. 跨篇章（107年7題、31題、33題）

近年跨單科各章節題目數增加，如：去年的第7題，考生需要對中國以及世界同時代的疆域與流通的媒介有基本概念，才容易選出正確選項。

2. 跨科目（106年56題至58題）。

此處常出現於最後題組題目，內含歷、地、公三科目的綜合性考題，也有可結合時事話題出題。建議先圈出文章重點，依照各個題目給的條件輔助解題。

第三點，一概念特色

考生需要對三科各篇章內容的核心有所掌握，如：地理常考的題型：台灣各個國家公園特色？中國各地理區，華南、華中、華北其各自特色？現今人口最多的國家？最多人口比例的穆斯林國家？都可能出現在考題中。

熟讀基本重點概念外，近期的時事題也常融入考題，重要事件的脈絡需多加留意，辛明家老師列舉如下供同學參考：

1. 去年的九合一選舉：應該注意公民選舉與參政之篇章，近幾年皆有出題，今年也有很高的可能性會列入考題（公民）。

2. 中美貿易戰：各國家的進出口貿易、比較利益、絕對利益、世界貿易組織（公民）；美國、中國的主要出口產品或農產品（地理）。

3. 法國的黃背心運動：油價價格影響的需求量、供給量或可能連結至台灣的集會遊行法（公民）。

4. 空服員罷工：連結公民人民權利與義務篇章，受益權、參政權……等等。彼此的區分跟解釋需要搞清楚（公民）。

5. 台灣少子化問題：今年一月內政部公布相關數據，新生兒創8年新低，可能連結台灣少子化、高齡化、人口金字塔……等等（地理）。

6. 臉書資訊安全問題：應注意資訊安全與個人資料議題，連結公民第六冊資訊科技、倫理篇章（公民）。

7. 川金會的效應：美國與北韓的高領導人會議，考生應注意北韓地緣與二戰後韓戰歷史（地理、歷史）。

考生掌握各科目關鍵，準備考試預測出題方向將會游刃有餘，與社會科貼近的時事議題能和課本融會貫通，怎麼考都是贏家。

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