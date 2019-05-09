親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
觀點評論
升學情報站
新知學習
升大學甄選攻略

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

108會考／數學科考前猜題！ 重點在生活中的數學

2019-05-09 16:38聯合新聞網 蘇博（北市冠博文理補習班／數學科 教師）

圖為去年基北區開放考生查詢國中會考成績序位區間。 圖／聯合報系資料照片
圖為去年基北區開放考生查詢國中會考成績序位區間。 圖／聯合報系資料照片
分享

讓蘇博用「數學」出題機率概念來淺談「會考數學」。今年即將邁入108課綱，數學題目的「素養」成份更加重要；何謂素養，其實簡單說就是生活化的應用問題，也有可能是跨考科的應用問題。因此會考的重點在於生活中的數學，讓我們先從重要的非選擇題談起。

近兩年非選擇題的第一題都是機率統計的概念(107取球機率、106選票問題)，利用表格資料問題目。而題目本的問題都不難但答案都需要經過解釋說明後才可得分，因此非選擇題第一題要注意資料的判讀跟說明。

第二題通常會放幾何圖形的證明(107路徑問題、106相似形、105二次函數求極值)，該題通常需要幾何知識如全等、邊角關係、相似或二次函數等，需要花一點時間在證明上，因此證明的練習可以增加此題的得分率喔！！

至於選擇題依然圍繞著生活素養問題，舉凡特價海報(107-10、13，105-19)、菜單表格(104-9)、漫畫式對話(106-23)都是近幾年一定考但不難的題目，這些題目都跟「一元一次方程式、二元一次方程式或一元一次不等式」有相關性，尤其是一元一次不等式的觀念比較難列式，因此同學要加強此概念。

除了素養一定免不了有幾何圖形題，讓我們先從一定考的先說起。

一、立體圖形每年必考(107-15，106-24，105-18)通常這些題目都伴隨著解一元一次方程式，這幾年出題率百分百喔！

二、多邊形題目(107-11，106-16，105-15、23)，通常學生練習的題目大部分著重在三角形跟四邊形，四邊形以上的題目比較少練習，但近三年會考都有考，題目本身只要掌握邊跟角度的相關性質應可從容應付。

三、三角形三大相似(107-24)、三心(107-14，106-18、26)、尺規作圖(107-18，105-22)，四邊形中平行四邊形性質(106-14，105-8)、梯形性質(107-20)，圓形中的線(107-26)、角(107-22、105-14)、面積(107-9、105-4)這些都是要老生常談的幾何題目，基本概念跟知識千萬不可放過，尤其是尺規作圖題中兩人敘述對錯問題幾乎年年考(除了106)。

四、機率統計圖表題(107-6、19，106-6、9，105-7、10)，該題型比較好拿分的題目如：機率可用列舉法將答案求出(雖然比較慢但好用)，盒狀圖、平均數和圖表的基本概念在小學時都有上過，因此該題型是必拿的基礎題型。

分析了這些題型，除了熟練題型外，記得要保持一顆戒慎恐懼的平常心，數學中的每一個數據或資料都有其意義，千萬別忽略了題目給的訊息，這樣就可迎刃而解。祝考生們都可以先迎戰會考，再贏戰會考

【相關閱讀】


‧ 整理包／108國中會考衝刺！ 各科必考重點一次看

會考素養108課綱108會考
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

整理包／108國中會考衝刺！ 各科必考重點一次看

2019-05-09 12:34

108學測試題鑑別度不足？大考中心：數學科近五年最佳

2019-05-09 11:10

過分重視鑑別度 大考中心：有違理念

2019-05-09 13:07

會考生活英語／【校園篇】 演講比賽

2019-05-07 08:51

寫作教室／會考作文如何開頭？ 怎麼收尾？

2019-05-06 16:20

108會考衝刺系列五／會考當天 自然每一題的這句話千萬看清楚

2019-05-03 10:00

108會考衝刺系列四／神鬼偷分！社會科老司機幫你抓時事 再傳衝刺心訣

2019-05-02 10:00

108會考衝刺系列三／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

2019-05-01 10:00

會考生活英語／【寵物篇】 飼養寵物

2019-04-30 10:00

108會考衝刺系列二／會考英文搶高分！ 熟讀這冊課本CP值最高

2019-04-30 10:00

108會考衝刺系列一／高分關鍵！國文4重點 75％都這樣考

2019-04-29 10:00

會考生活英語／【校園篇】 環境志工

2019-04-23 10:42

會考、指考接連報到 桃市圖29個自修室假日提早開放

2019-04-19 16:46

會考生活英語／【生活篇】 春假

2019-04-16 15:04

神隊友後援 挑戰學測5選4

2019-05-08 16:51
看更多

熱門文章

統測當學測？ 國文狂考閱讀理解

2019-05-09 00:08

整理包／108國中會考衝刺！ 各科必考重點一次看

2019-05-09 12:34

108學測試題鑑別度不足？大考中心：數學科近五年最佳

2019-05-09 11:10

板中辦男裙周校長遭質詢 網友揪穿裙力挺

2019-05-08 23:12

統測國文9成試題考閱讀素養 高職師批：把統測當學測

2019-05-08 17:56

疑似不適任教師從市區介聘到偏鄉 小校教評會：拒收！

2019-05-08 19:24

贈書／不再迷網！ 12星座為自己選個好科系、好職業

2019-05-09 09:00

實驗教育大爆發 開放可聘外籍教師、最長待3年

2019-05-09 09:12

未公布標準答案 統測生無所適從

2019-05-08 17:23

非美術科班的她 憑「小學生風格插畫」在東京辦兩次個展

2019-05-09 10:00

護理人才搶手 新生醫專每人5工作可選

2019-05-08 23:34

教部不該獨厚部分教團 教團：上下交相賊

2019-05-09 12:39

108新課綱／升大學考題三大改變：純選擇題走入歷史

2019-05-09 10:00

使用機率論對賭博分析 數學家能在賭場中贏錢嗎？

2019-05-09 10:54

國文課本送審時間趕 朱宥勳：從0開始的我們沒時間抱怨

2019-05-08 17:50

外國師傅請不來...台灣實驗教育不能再閉門造車

2019-05-09 10:23

家長會長洗腳報親恩 弘德工商母親節活動超感人

2019-05-09 11:54

台灣程式大賽史上最年輕 小二生勇奪國際首獎

2019-05-08 17:27

過分重視鑑別度 大考中心：有違理念

2019-05-09 13:07

體感科技騰飛！全台大學首所「AVR+ School」9月開課

2019-05-09 13:09

影／嘉大國樂演奏「派對動物」 快閃高鐵站

2019-05-09 11:56

科大攜高職和企業產學合作 培育電競電腦工程師

2019-05-09 13:52

輔英科大 75位「男」丁格爾加冠

2019-05-08 23:32

抽獎活動／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書

2019-05-09 09:30

教育部擬試辦公共出借權 出版界關心補償機制

2019-05-08 21:45

教部擬試辦公共出借權 年底從國立圖書館先行

2019-05-08 20:30

北市國中教甄 釋60名職缺

2019-05-08 17:45

大葉大學環保節能車33圈破大會紀錄 關鍵在這裡

2019-05-09 15:04

解決護理人力不足 輔英科大在澎湖開班

2019-05-08 19:47

小二生國際程式賽奪冠 創台灣最低年齡紀錄

2019-05-08 18:08

中華醫大護理系加冠典禮 332人宣誓為南丁格爾傳人

2019-05-08 17:47

培養AI就業力 宜蘭大學辦生涯規劃書競賽

2019-05-09 14:38

大成商工校友會大孝獎 21人獲獎助學金

2019-05-08 17:41

佳里警方與佳里國小連辦6年路跑 提醒這件事

2019-05-08 18:48

嘉大百年校慶 高鐵嘉義站快閃表演揭開序幕

2019-05-08 17:50

108會考／數學科考前猜題！ 重點在生活中的數學

2019-05-09 16:38

實驗教育可聘外籍教師 最長可待3年

2019-05-09 14:22

木橋載重競賽 光華高工作品強度719倍得特別獎

2019-05-09 16:07

影╱無患子天然清潔用品熱銷 科大生參觀研發開眼界

2019-05-09 15:15

結合OLED玩創作 清大師生辦展秀藝術

2019-05-09 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top