108會考／數學科考前猜題！ 重點在生活中的數學

2019-05-09 16:38 聯合新聞網 蘇博（北市冠博文理補習班／數學科 教師）



圖為去年基北區開放考生查詢國中會考成績序位區間。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

讓蘇博用「數學」出題機率概念來淺談「會考數學」。今年即將邁入108課綱，數學題目的「素養」成份更加重要；何謂素養，其實簡單說就是生活化的應用問題，也有可能是跨考科的應用問題。因此會考的重點在於生活中的數學，讓我們先從重要的非選擇題談起。

近兩年非選擇題的第一題都是機率統計的概念(107取球機率、106選票問題)，利用表格資料問題目。而題目本的問題都不難但答案都需要經過解釋說明後才可得分，因此非選擇題第一題要注意資料的判讀跟說明。

第二題通常會放幾何圖形的證明(107路徑問題、106相似形、105二次函數求極值)，該題通常需要幾何知識如全等、邊角關係、相似或二次函數等，需要花一點時間在證明上，因此證明的練習可以增加此題的得分率喔！！

至於選擇題依然圍繞著生活素養問題，舉凡特價海報(107-10、13，105-19)、菜單表格(104-9)、漫畫式對話(106-23)都是近幾年一定考但不難的題目，這些題目都跟「一元一次方程式、二元一次方程式或一元一次不等式」有相關性，尤其是一元一次不等式的觀念比較難列式，因此同學要加強此概念。

除了素養一定免不了有幾何圖形題，讓我們先從 一定考的 先說起。