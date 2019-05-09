108會考／數學科考前猜題！ 重點在生活中的數學
讓蘇博用「數學」出題機率概念來淺談「會考數學」。今年即將邁入108課綱，數學題目的「素養」成份更加重要；何謂素養，其實簡單說就是生活化的應用問題，也有可能是跨考科的應用問題。因此會考的重點在於生活中的數學，讓我們先從重要的非選擇題談起。
近兩年非選擇題的第一題都是機率統計的概念(107取球機率、106選票問題)，利用表格資料問題目。而題目本的問題都不難但答案都需要經過解釋說明後才可得分，因此非選擇題第一題要注意資料的判讀跟說明。
第二題通常會放幾何圖形的證明(107路徑問題、106相似形、105二次函數求極值)，該題通常需要幾何知識如全等、邊角關係、相似或二次函數等，需要花一點時間在證明上，因此證明的練習可以增加此題的得分率喔！！
至於選擇題依然圍繞著生活素養問題，舉凡特價海報(107-10、13，105-19)、菜單表格(104-9)、漫畫式對話(106-23)都是近幾年一定考但不難的題目，這些題目都跟「一元一次方程式、二元一次方程式或一元一次不等式」有相關性，尤其是一元一次不等式的觀念比較難列式，因此同學要加強此概念。
除了素養一定免不了有幾何圖形題，讓我們先從一定考的先說起。
一、立體圖形每年必考(107-15，106-24，105-18)通常這些題目都伴隨著解一元一次方程式，這幾年出題率百分百喔！
二、多邊形題目(107-11，106-16，105-15、23)，通常學生練習的題目大部分著重在三角形跟四邊形，四邊形以上的題目比較少練習，但近三年會考都有考，題目本身只要掌握邊跟角度的相關性質應可從容應付。
三、三角形三大相似(107-24)、三心(107-14，106-18、26)、尺規作圖(107-18，105-22)，四邊形中平行四邊形性質(106-14，105-8)、梯形性質(107-20)，圓形中的線(107-26)、角(107-22、105-14)、面積(107-9、105-4)這些都是要老生常談的幾何題目，基本概念跟知識千萬不可放過，尤其是尺規作圖題中兩人敘述對錯問題幾乎年年考(除了106)。
四、機率統計圖表題(107-6、19，106-6、9，105-7、10)，該題型比較好拿分的題目如：機率可用列舉法將答案求出(雖然比較慢但好用)，盒狀圖、平均數和圖表的基本概念在小學時都有上過，因此該題型是必拿的基礎題型。
分析了這些題型，除了熟練題型外，記得要保持一顆戒慎恐懼的平常心，數學中的每一個數據或資料都有其意義，千萬別忽略了題目給的訊息，這樣就可迎刃而解。祝考生們都可以先迎戰會考，再贏戰會考。
【相關閱讀】
‧ 整理包／108國中會考衝刺！ 各科必考重點一次看
留言