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108會考考前猜題／國文科四大主題要注意 寫作靠觀察和聯想力

2019-05-10 15:53聯合新聞網 文熒（冠博文理補習班／國文科 教師）

108會考日期為5/18、19。 圖／聯合報系資料照片
108會考日期為5/18、19。 圖／聯合報系資料照片
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生活中的每一件事情都可能入國文考題，閱讀素養的呼聲愈來愈高，除了高中端以外，在國中升學部份也愈來愈趨向素養出題方向，跨領域及邏輯思考的訓練不可少，所以題幹字數可能動輒五六行，約莫200～300字左右。題組引文更可能高達600～800字左右，因而「耐心」已首先成為得分要素之一。

其二，細心推敲將能更謹慎地選出正確答案，連原作者都可能不知道正確答案了，就別管「原本作者可能怎麼想？」而是「出題老師為什麼這樣問？」答案一定在題目中，只管推敲比對，而不要自已毫無根據天馬行空的臆測。

其三，在寫作測驗方面，請自詡自己在這段時間成為一名社會觀察家，觀察社會上的每一件事，新聞的後續追踪報導等等。如：疾管局如何應對麻疹群聚感染？復仇者聯盟系列電影為何可以深植人心？大家印象中的統一超商和全家便利商店有什麼不同？這些問題看起來好像各自獨立毫無關聯，但其實在出題者的眼中，都可以問同樣的問題──為什麼會發生這些現象？而這便是出題老師出題的根據。

以題型分類來說：

● 選擇題方面：共計48題，測驗時間70分鐘。

一、語文常識必考：語文常識部份包含六書與書法，標點符號，詞類與詞性，四大句型，應用文含書信及稱謂、便條、柬帖、題辭等，是國中課程各版本教科書中必定包含的範圍，考生須熟練判斷關鍵。

二、文意及寫作技巧判讀必考：這部份佔單選題總題數一半以上，而且愈來愈重視考生對文字的感受能力，例如：題幹要求判讀屬於動態寫景的描述，就必須同時符合「寫景」的內容及「動態」的筆法；另外要求判讀「本段文字主旨」、「作者要表達的意思」時，必須從題幹文字敘述中找到判讀關鍵。

三、基礎語表能力必考：這部份可以包含成語運用能力、詞語運用能力，可以考填空，也可以要求考生選出運用是否正確的選項，有時也測驗考生判斷整段描述是否合乎邏輯的能力。在單字形音義方面，考生最需要考慮的部份是教育部頒布的一字多音審訂表，以及其他平常容易誤用的字音字形。

四、跨領域主題文章出現機率高：這部份包含在前述文意判讀部份，但可能需要綜合對自然或社會科知識領域的基礎認識，往年就曾經出過含地圖的閱讀題組，或是整合考古、瀕絕生物知識的文章。長文題組出現一到兩大題的機率很高，若是出現圖表或說明較長的題幹，必須耐心讀完，判讀線索常在眼前，卻容易被忽略。

● 寫作測驗方面：長文一篇，測驗時間50分鐘。

培養較為深入的觀察力及聯想力決定了答題內容是否豐富的關鍵。另外，表現相當程度的敘事能力也可以使寫作內容變得更為豐富。在應用修辭上，則應妥善訓練摹寫、譬喻、轉化、層遞等寫作技巧，以從容應付各種題型。同時，在文章內容上也必須提出較為深刻的省思，以自我辯證的方式帶出生活啟示，會有較大高分的機率。

以107年的寫作題目「我們這個世代」為例，考生必須先理解題本上圖片所給予的關鍵字提示：直播、動漫、自由、果凍、青春、困惑……年齡層限定10～20歲，寫下「針對某個主題，10～20歲年輕人的經驗、感受、想法」，才是出題者想要看到的方向。

也建議考生，在會考前的這段時間，練習反覆聯想的過程，並練習或摹擬切入主題的「起手式」，對於五十分鐘的寫作測驗掌握度會比較高。字數雖然多不限制，但最好能達到500~700字左右，並至少分四到五段為佳。

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