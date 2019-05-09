過分重視鑑別度 大考中心：有違理念

2019-05-09 13:07 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「過度講求鑑別度（增加級分），易影響升學考試發展。」大考中心主任張茂桂9日表示，外界普遍認為108學測鑑別度不足，但過度強調以歷年的考試難度做為標準，對於升學考試的進步將有所侷限。副主任鄭中平則指出，若過度區分高分群考生，恐嚴重模糊中、低分群考生的測驗鑑別度。

數、英鑑別度近5年最高

鄭中平說，學測鑑別度分為「單題鑑別度」及「整卷鑑別度」，前者將所有考生分為前33%（高分群）及後33%（低分群），若高低分群相差越大，代表鑑別度越高。今年數學及英文的鑑別度都是近5年最高，國文比起去年的0.33也有所提升；整卷鑑別度則用「標準差」表示考生得分的分散程度，今年數學科標準差為25.66、英文24.75同為近5年最高。

外界普遍認為學測鑑別度不足、滿級分人數太多即數學太簡單等等，但據大考中心的鑑別度數據顯示，難度卻是逐年上升，鄭中平說，大考中心難以兼顧高分群學生和全體考生，若增加困難的題目，不僅降低全體考生的鑑別度，也容易產生放棄學習的情況。

他舉例，現行級分制度將所有考生分為15組，如果某些級分的考生較少，相對代表考生多集中在另外一群，若希望鑑別高分群學生，就必須讓群內的學生數推向其他級分，意即在提高高分鑑別度時，卻可能同時降低中、低分族群的鑑別度。

勿執著於歷年標準

「改變是必然的。」大考中心主任張茂桂說，若過度強調以歷年的考試難度做為標準，對於升學考試的進步將有所侷限，且多數考生認為108學測沒有過多的刁鑽計算，明顯更著重學生對高中課程的掌握度，讓學生不會放棄特定科目，教育團體也表示，學測數學多以生活情境為題，在測驗學生能力的同時，也讓試題更加平易近人。

副主任黃璀娟表示，15級分的設計是希望考生不用執著在「每題都對」，因為級分的判定是由前1%的考生平均分數下去計算，每個級分之間都有一定的「容錯空間」，考生也就不必分分計較。

從技術上而言，若應外界要求，將級分數增加，可能大幅減少通過第一階段的考生，雖然能減少個人申請的競爭人數，但不一定符合學測原本的設計理念。

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