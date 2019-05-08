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神隊友後援 挑戰學測5選4

2019-05-08 16:51聯合線上／ 黎允之

經歷漫長的筆、面試考驗，申請大學二階幾乎在五月初放榜完成。東山高中不僅在首屆學測新制5選4，以超亮眼成績奪得北區私校之冠，在二階的表現，也再創高峰，正取台大的學生高達71人次，醫學系15人次，其中1位正取台大醫學系。

曹善綸(圖中)正取台大醫學系，感謝導師金宜蓁(圖左)與校長陳麗美(圖右)及學校上...
曹善綸(圖中)正取台大醫學系，感謝導師金宜蓁(圖左)與校長陳麗美(圖右)及學校上下給予充沛資源。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
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今年學測有別以往，熱門校系通過一階人數「大爆量」，如台大醫學系要招生50個名額，就有221人同分，在如此競爭激烈的情況下，東山學生又是如何在二階較勁力拚，脫穎而出呢？

黃嘉豪擔任熱音社社長，曾主辦「冬熱覺醒25校熱音慈善音樂會」，成為申請大學時的ㄧ...
黃嘉豪擔任熱音社社長，曾主辦「冬熱覺醒25校熱音慈善音樂會」，成為申請大學時的ㄧ大助益。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
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正取臺大醫學系的曹善綸同學表示，台大非常重視基本學科能力與做實驗，東山除了多次模擬面試外，還特別加開化學實驗課，分析化學題型。「生物老師先教大學的課程，像是解剖學、標本觀察等，讓我在面試時更能發揮。」除了會讀書，曹善綸也負責熱音社的鍵盤教學，擔任小學老師的媽媽曾一度擔心社團影響他的課業，在導師引導下，他果然學會讓社團為自己加分，「玩社團讓我學會與人溝通，也學會時間管理，即使現在已經考上大學了，還是有很好的生活紀律和時間規劃。」

丁思云不靠代辦，在學校外師協助下，順利錄取美加五所知名大學。 圖／臺北市私立東山...
丁思云不靠代辦，在學校外師協助下，順利錄取美加五所知名大學。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
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而正取臺大工程科學及海洋工程學系的黃嘉豪，曾擔任熱音社社長，蠟燭兩頭燒的社團生活，磨練出很好的抗壓性。第一次參加TRML數學競賽表現失利，在老師的指導下，第二年捲土重來，一舉獲得全國銀牌，這樣的寶貴經驗，也成為他面對升學壓力時的助力。

東山六年一貫課程規劃，國中即安排資訊課程，學生於資通訊大賽與科展中獲頒大獎。 圖...
東山六年一貫課程規劃，國中即安排資訊課程，學生於資通訊大賽與科展中獲頒大獎。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
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黃嘉豪表示，從國中部直升高中，六年一貫的規劃，讓他能夠順利銜接高中課程，國中性向課的探究數學和實驗模組，讓他升上高中後，面對龐大的課業駕輕就熟。黃嘉豪說：「資訊是未來趨勢，我們曾建議學校開課，造福學弟妹，現在就有資訊班及社團，最近在北市資通訊大賽還得到國中第一名、高中第三名，科展聽說也獲得高中物理組北市特優。」黃嘉豪的父母，經營美食街餐飲小吃，平時工作忙碌，連過年時都要上班，「我爸媽沒有管過我讀書，他們很放心的把我交給學校。」培養了很好自主學習能力的他說。

擔任高三級導師的金宜蓁認為，這屆學測東山學生的表現超乎預期，最大的關鍵，是教師團隊在第一時間，就聯手來打團體戰。「學測新制5選4消息一公布，輔導室立刻公布歷年資料，分析學生落點，老師們也不斷沙盤推演，調整課程，客製化為不同程度的學生加強他們的重點科目。」因應大考趨勢的改變，老師們不只思考如何讓菁英學生突顯個人特質，也要讓弱一點的學生，有機會拿到頂尖大學入場券。而備取的學生，老師也鼓勵他們拚指考，紮實學習，奮戰到底。「每個孩子都是靠自己努力拚上去的，老師的任務，就是把每個學生都推到一個最適合他的地方。」

除了在國內升大學，對於申請國外大學的學生，學校也給予全力的支持。目前已有50餘人次錄取海外知名大學，其中已錄取美加地區五所知名大學的丁思云，申請過程中，沒有透過坊間的代辦機構，從上網查資料、寫自傳，她都自己完成。「我覺得學校有很好的資源，我寫完自傳後，請英文老師幫我看，也請教學校國際中心的外籍老師，他們都給我很好的幫助。」丁思云預計將選擇美國華盛頓大學，一圓她的留學夢。

面對學測新制的衝擊、教育趨勢的改變，未來孩子勢必面臨更大的挑戰。如何幫助孩子發揮潛力，成為最好的自己？如何讓每個孩子在不同領域中各自燦爛？東山高中用出色榜單見證了全校上下的齊心努力，也為教育注入愛與新思維。

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