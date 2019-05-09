整理包／108國中會考衝刺！ 各科必考重點一次看
108年國中教育會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，全台約有21.5萬多人報名，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，採訪國中及補教老師，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。
‧ 108年國中教育會考 考試科目及時間表
★重點提醒：
1.3/4題目考文意理解評鑑 死背沒用
2.跨領域考科普文章 聯合報「藍月」報導曾入題
3.圖表題增加 考歸納、分析能力
4.取材議論文、說明文 寫作要言之有理
※考前三周：務必做近年考古題 在同樣時段練習
★歷屆會考寫作題目：
102年（試辦）：來不及
103年：面對未來，我應該具備的能力
104年：捨不得
105年：從陌生到熟悉
106年：在這樣的傳統習俗裡，我看見
107年：我們這個世代
1.留心時事
2.培養獨立思考能力
3.有耐心
4、答題時做筆記 畫重點
5、今天開始做考古題 課本複習第五冊
六冊課本重點內容：
七上
數與量(整數、分數四則運算)
代數(一元一次方程式)
七下
代數(二元一次方程式、不等式、比例)
函數(一次函數)
解析幾何(方程式圖形、函數圖形)
八上
代數(一元二次方程式)
幾何(畢氏定理)
八下
數與量(等差數列、級數)
幾何(尺規作圖、三角形與全等、四邊形)
九上
幾何(三角形的心、圓、證明、相似形)
會考的難題大部分來自此冊，這是目標A++的同學需要特別重視的。
九下
統計機率(各種圖表、統計量、樹狀圖)
函數(二次函數)
幾何(立體圖形)
1.別再迷信背多分
2.最後衝刺：鑽研5年考古題
3.歷史科：清領、日治幫你多贏一題
4.地理科：活潑理解天災人禍
5.公民科：性平、假新聞不懂必輸
1.考前衝刺2關鍵：寫考古題、不要計算
2.理化科必準備：pH值和莫耳濃度的換算
3.生物搶分：熟讀課本 空汙、石虎等時事可能入題
4.地科搶分：公轉自轉必考 看懂圖形最重要
5.應考2心法：聰明分配作答時間 掌握題幹最後一句話
留言