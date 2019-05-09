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整理包／108國中會考衝刺！ 各科必考重點一次看

2019-05-09 12:34聯合新聞網 綜合報導

108年國中教育會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，全台約有21.5萬多人報名，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，採訪國中及補教老師，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

圖為國中會考考場即景。 圖／聯合報系資料照片
圖為國中會考考場即景。 圖／聯合報系資料照片
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‧ 108年國中教育會考 考試科目及時間表

108國中會考Countdown

註：表示打鐘（鈴）。圖／國中教育會考網站
註：表示打鐘（鈴）。圖／國中教育會考網站
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★重點提醒：

1.3/4題目考文意理解評鑑 死背沒用

2.跨領域考科普文章 聯合報「藍月」報導曾入題

3.圖表題增加 考歸納、分析能力

4.取材議論文、說明文 寫作要言之有理

※考前三周：務必做近年考古題 在同樣時段練習

★歷屆會考寫作題目：

102年（試辦）：來不及

103年：面對未來，我應該具備的能力

104年：捨不得

105年：從陌生到熟悉

106年：在這樣的傳統習俗裡，我看見

107年：我們這個世代

去年會考寫作是看圖題，考「我們這個世代」。 圖／翻攝自國中會考網站
去年會考寫作是看圖題，考「我們這個世代」。 圖／翻攝自國中會考網站
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21萬多人報名的國中會考5月18-19日登場。 圖／聯合報系資料照片
21萬多人報名的國中會考5月18-19日登場。 圖／聯合報系資料照片
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1.留心時事

2.培養獨立思考能力

3.有耐心

4、答題時做筆記 畫重點

5、今天開始做考古題 課本複習第五冊

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六冊課本重點內容：

七上

數與量(整數、分數四則運算)

代數(一元一次方程式)

七下

代數(二元一次方程式、不等式、比例)

函數(一次函數)

解析幾何(方程式圖形、函數圖形)

106年會考試題（代數情境素養題）。圖／取自國中會考網站
106年會考試題（代數情境素養題）。圖／取自國中會考網站
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八上

代數(一元二次方程式)

幾何(畢氏定理)

八下

數與量(等差數列、級數)

幾何(尺規作圖、三角形與全等、四邊形)

九上

幾何(三角形的心、圓、證明、相似形)

會考的難題大部分來自此冊，這是目標A++的同學需要特別重視的。

九下

統計機率(各種圖表、統計量、樹狀圖)

函數(二次函數)

幾何(立體圖形)

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圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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1.別再迷信背多分

2.最後衝刺：鑽研5年考古題

3.歷史科：清領、日治幫你多贏一題

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5.公民科：性平、假新聞不懂必輸

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5.應考2心法：聰明分配作答時間 掌握題幹最後一句話

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