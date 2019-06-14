總統讚員警 蘇揆：加速剿幫派

總統特別嘉獎小隊長王強生（左）、洪俊德（右）。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

桃園前晚發生持槍挾持人質案件，嫌犯和警方對峙五小時落幕，蔡英文總統在昨天的記者會中特別提到此事，表揚相關員警。蔡總統說，「因為有警察弟兄保護台灣的平安，他們的徹夜未眠，讓台灣有平安的夜晚。」

「應該給努力做事的人肯定」，行政院長蘇貞昌昨也在行政院會感謝內政部長、警政署署長、刑事局長、桃園市警察局長，並提醒地方政府首長，「地方治安不好，地方首長要負責」。

對於歹徒竟然有這麼強的火力，蘇貞昌也指示警政署及刑事警察局「務必將幫派、堂口加速清剿，否則善良百姓會受害」。他說，不只槍、賭場、地下錢莊及犯罪滋生場所，都請相關治安首長督促防制。

蔡英文表示，十五日就是警察節，桃園事件中，警察弟兄同仁表現非常好，在歹徒挾持九名人質的重大事件裡，警政署長在第一線坐鎮指揮，警察弟兄也不畏歹徒數度開槍的危險，用專業談判的方式，經過五個小時對峙，人質平安被釋放，歹徒也棄械投降。

蔡總統特別感謝桃園警分局偵查隊小隊長王強生，第一時間入內和歹徒談判，刑事警察大隊偵一隊隊長洪俊德展現冷靜沉著的溝通技巧。蔡總統說，她知道第一線的警察弟兄，因為善後，一直忙到昨天清晨六點，她代表國人表示感謝，因為警察弟兄徹夜未眠，讓台灣有平安的夜晚。