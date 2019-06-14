人質嚇破膽 「千萬別找我陪葬」

2019-06-14 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園報導



桃園發生挾持人質事件，經5小時談判，歹徒棄械投降。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

桃園挾持人質事件，遭挾持員工回想當時情況仍覺驚悚，表示嫌犯在屋內前後開了十多槍，擔心子彈不長眼，心中默念千萬別被跳彈打中，嫌犯也千萬別抓狂找他們陪葬；「他們要我們隨便坐，誰敢？結果大家都站著」。

桃園挾持人質事件，遭挾持員工回想當時情況仍覺驚悚，表示嫌犯在屋內前後開了十多槍，擔心子彈不長眼，心中默念千萬別被跳彈打中，嫌犯也千萬別抓狂找他們陪葬；「他們要我們隨便坐，誰敢？結果大家都站著」。

員工指出，嫌犯林佑儒、林竑甫一走進車行辦公室就不斷咆哮，在場的九人還沒意識有多危險，等到林佑儒掏槍連開二槍，有人趕緊趴下。當時林佑儒情緒不穩，林鈜甫則較少講話，大半時間都靜靜地注意屋外動靜。

員工表示，林佑儒情緒稍平穩後，要他們集中在一起「隨便坐」，表示不會對他們怎樣；之後林佑儒要求提供車輛讓他和林竑甫離開，因公司沒交代，他們表示不能作主，引來林不滿，朝天花板開槍示威。

沒多久警察到場，嫌犯就要他們全部站到窗邊當「人牆」，防止警察攻堅；稍晚林聽見母親在外面喊話，一度很生氣「為什麼把我媽媽找來」，再度朝天花板開槍。

之後偵查小隊長王強生也到場並進屋和林佑儒談判。員工指出，林一度揚言對他們不利，小隊長說「不然我代替他們（員工），先放他們出去」，林一時拿不定主意，又開好幾槍，而且是朝著小隊長耳邊開槍，有些員工嚇得低頭不敢看。

員工說，王強生等林開完槍，繼續苦勸林別再錯下去，不如先讓他帶幾名人質出去，對外面的長官有交代，林被說服，同意先放兩名女員工並交出一把手槍，後來雖又開了幾槍洩憤，但感覺不像先前般氣焰高張，剩下七人最後分三批釋放，總算結束難熬的五小時。