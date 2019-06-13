桃園挾持人質案 侯友宜盛讚陳家欽

2019-06-13 11:15 中央社 新北13日電



新北市長侯友宜。聯合報系記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

桃園市昨天發生歹徒持槍挾持人質案件，平安落幕。新北市長侯友宜今天稱讚警政署長陳家欽身先士卒與員警並肩作戰，他勉勵新北市警察幹部以此為模範，團結一心共同捍衛治安。

侯友宜今天上午參加新北市政府警察局暨新北市警察之友會108年第41屆警察節慶祝大會，頒發市警局模範警察人員獎牌、資深績優人員警察獎章及證書、刑事鑑識楷模獎座，感謝警眷支持讓警察無後顧之憂一起拚治安。

桃園市市議會旁一家中古車行12日晚間發生2名嫌疑人持槍挾持人質案件，歷經近5小時對峙談判，不但9名人質平安獲釋，2名嫌疑人也交出槍械投案。

侯友宜在長達16分鐘的致詞時，針對日前他撤換淡水警分局長陳良德一事，對照警政署長陳家欽親自到場，桃園市警察局長陳國進在現場部署嚴密。他不斷強調遇到治安事件，首長應該衝鋒陷陣，站到第一線鼓舞士氣，喚起大家的戰鬥意志。

侯友宜說，昨天深夜的挾持事件平安落幕，要鼓勵辦案基層警察及圍捕攻堅的維安特勤，給予肯定。陳家欽願意親自站在第一線，不是坐鎮在警政署，這就是值得肯定的態度問題。

他說，重大治安事件當然是由署長負責，雖然最後案件圓滿解決，但也有不成功的機率。成功要獎勵第一線員警，即使不成功，長官就必須扛起所有的責任。

侯友宜表示，新北市沒有軟弱的警察，希望事先預防犯罪，但不保證不發生治安事件，執法過程每一人的負責階層不同，守護人民的決心是警察的職責。他感動桃園警方與警政署在挾持人質案的辦案態度，陳家欽親上火線是其他幹部學習的典範，新北警察的學習案例。

侯友宜說，新北市沒有軟弱的警察，唯有屹立不搖的執法線，歹徒才不會蠢蠢欲動。新北也將在中央與地方警政一條鞭的立場下，團結捍衛治安與守護家園。他會與警察並肩作戰，讓治安成為新北的驕傲。