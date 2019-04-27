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廢核遊行今北高登場 蔡賴都會來

2019-04-27 00:06聯合報 記者林河名林敬殷／台北報導

圖為四年前時任民進黨主席的蔡英文總統（前排右一）參與全國廢核大遊行，高喊非核家園...
圖為四年前時任民進黨主席的蔡英文總統（前排右一）參與全國廢核大遊行，高喊非核家園口號。圖／聯合報系資料照片
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二○一九廢核大遊行今天在北高登場。蔡英文總統及行政院前院長賴清德都將參加。蔡總統昨天表示，她會到凱道的現場，向所有一起推動非核家園和能源轉型的朋友們致上敬意和謝意，「我要跟大家一起走上一段，對於達成非核家園目標，我與政府都有最高的決心」。

行政院副院長陳其邁也表示，行政院會落實二○二五非核家園的政策目標，核一、核二、核三不進行延役，核四不重啟。

蔡英文透過臉書表示，從一九八○年代開始，超過卅年，因為有這麼多人的一起努力，台灣才能順利向「非核家園」目標大步挺進；現在，「非核家園」不再只是我們呼喊的口號，而是正在抵達的目標，伴隨著能源轉型的全面啟動，再生能源更成為台灣新興產業。

陳其邁昨天代表行政院長蘇貞昌，與台灣環境保護聯盟、綠色消費者基金會、媽媽監督核電聯盟等「老戰友」們見面。

有關空汙改善，陳其邁說，政府目前沒有新擴建燃煤機組的規畫，燃煤機組除役後也會改為燃氣機組，加強空汙防制設備，空氣品質不良時期配合降載，預估於二○二五年整體電力系統空汙排放將可較二○一七年大幅減少百分之四十五。

他強調持續推動能源轉型，二○二五年再生能源占比要達百分之廿，離岸風電及太陽光電是重要發展主軸，並秉持「穩定供電，減少空汙、合理電價」原則，達成非核家園目標。

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