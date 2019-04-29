嘉義好玩卡 智慧暢遊好方便

2019-04-29 10:06 文／ 采威國際資訊



台灣好玩卡，好玩無極限，一卡就能深入遊嘉義，不僅合作店家大方祭出各式優惠好禮，更有多樣化的交通住宿行程供選擇，以智慧行動載具，整合食、宿、遊、購、行的旅遊優惠，推薦各地行程景點建議，讓旅客們智慧旅遊。各路線搭配食、住、遊、購、行等電子票券，讓旅行路途上，能使用電子票證載具，除了環保愛地球，同時使遊玩更便利，就從這裡開始省時省力，豐富每一趟旅程。

嘉義市區具有許多特色古蹟與美食，像是砂鍋魚頭更是必嚐美食，值得一試 圖／嘉義市政府 提供 分享 facebook

配合本次計畫，嘉義市政府總共推出了15組嘉義市主題旅遊產品，可以上山下海、隨意遊玩，並展現在地特色，提供深度遊程的「嘉義好玩卡」，以預先票券訂購結合旅遊遊程推薦，也結合優質住宿店家，讓旅客可以依照各種不同的需求，選擇購買最合適的遊程商品，讓遊客旅遊更便利，想知道更多詳細遊程資訊，可上網查詢與訂購，網址：myct.com.tw。 myct.com.tw

嘉油鐵馬道，透過懷舊軌跡，細細品味嘉義市的悠遊與慢活，感受森活SPA 圖／嘉義市政府 提供 分享 facebook

另外嘉義市還推出了春遊專案，只要5月1日起至6月30日期間參加的旅客，，就可免費搭乘嘉義至北門間、世界唯一檜木車廂森林鐵路小火車，另外憑住宿發票另加市區消費滿額證明，再抽百萬汽車、五星級總統套房等多項好禮。

花磚博物館，在嘉義有個特別的私人博物館，收藏上千片的古厝老花磚 ，推薦同樣喜愛人文歷史的你，路過嘉義不妨來此一遊 圖／嘉義市政府 提供 分享 facebook

嘉義市的旅館業者也非常踴躍的響應此次春遊專案，共有58家旅宿業者力挺嘉義市觀光，不僅五星級飯店耐斯王子大飯店加入響應，更提供2晚總統套房的住宿券為春遊摸彩添好彩頭，希望旅客可以多來嘉義市旅遊觀光，善加利用專案優惠期間，多遊覽認識嘉義好風采，更多旅館資訊，可至交通部觀光局台灣旅宿網，就可以找到旅宿業者名單。

夏季旅遊還沒決定去哪玩樂的旅客們，快趁著這一波嘉義市補助優惠，搭配嘉義市好玩卡，來一趟嘉義市深度自由行吧，享受熱情嘉義的魅力，還能省荷包和碰運氣抽大獎。