小鎮漫遊苗栗，智慧觀光遊桐花祭

2019-04-29 10:06 文／ 采威國際資訊



浪漫四月雪悄悄蔓延，全台進入油桐花開的季節，苗栗為賞桐花盛開最熱門縣市，假日已有不少的遊客前往賞桐，觀賞靄靄的桐花雪景，享受苗栗樸實的客家文化和綠油油山頭中點綴的桐花美景，透過智慧觀光旅遊，邀你帶著全家一起出遊賞花！

圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook

苗栗縣政府配合交通部觀光局，推出中台灣好玩卡(苗栗路線)，讓觀光更加的智慧便民化，將改變民眾的旅遊習慣，以線上商品消費模式，民眾可以事先於網路下單，系統業者將同步發送訂購證明，出遊當日只要出示手機QRcode，省下攜帶票卡及現場排隊購票的麻煩，也可以到好玩卡合作的特約店家出示好玩卡，便可以以超優惠取得折扣，如商品打折價、贈送精美好禮等，讓您出遊更省荷包。

使用台灣好玩卡，來苗栗感受浪漫桐花雪美景!! 圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook

為讓民眾可以透過台灣好玩卡，深入了解苗栗特有的文化資產、當地美食、風廣美景，在地業者全力支持提供超下殺的商品優惠價，提供食、宿、遊、購等商品，讓前往苗栗的旅客可以更加輕鬆便利即時出遊，也能帶回豐厚又有趣的回憶，超優惠商品如：尚順育樂世界雙人全館遊玩卷+飛行劇院原價2,400元，優惠價1,300元、西湖綠悠遊加舊山線鐵道自行車雙人套票原價2,500元，優惠價1,650元( https://reurl.cc/qGRND )，眾多商品優惠可於中台灣好玩卡( www.ct-pass.com )及myCT平台( www.myct.com.tw )購買。

交通部觀光局將今年訂為「小鎮漫遊年」，苗栗更有4個鄉鎮被票選為必旅的前40名，三義、南庄、苑裡、大湖都是近年假日旅遊的愛好景點之一，包含龍騰斷橋、南庄老街、苑裡藺草編織技藝、大湖草莓體驗，多元的文化及特色商品，最適合來此享受慢食、漫遊、慢活，品味苗栗在地的旅遊魅力。

漫遊苗栗山城假日最佳方式，用自己舒服輕鬆的步調，喝杯咖啡喘口氣，感受大自然的清新，讓你充滿活力。 圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook