台灣好玩卡與你慢漫遊澎湖

2019-04-29 10:06 文／ 采威國際資訊



台灣好玩卡、玩樂不受限，好玩卡整合在地伴手禮、人氣美食以及交通往返，另搭配特約店家優惠，精心設計專屬遊程，結合行動載具，跨區域整合食、宿、遊、購、行，讓旅客開啟智慧旅遊，便利生活。

針對澎湖地區，台灣好玩卡本次共推出4組遊程商品，結合含人文、地理、史蹟、體驗、生態等5大面向，方便旅客找尋合適商品，自由規劃行程，從點線面提升整體遊憩品質，創造出遊程最大效益。

二崁聚落像是小村落一樣，以建築物的風格最具有代表性 圖／澎湖縣政府 提供 分享 facebook

澎湖當地景觀迷人，初來乍到的旅客建議可搭乘澎湖203縣道觀光北環巴士，會先行經二坎聚落，聚落內都是用咾咕石蓋的房子和圍牆，咾咕石其實就是珊瑚礁岩體，表面十分粗糙、形成尖硬的岩塊，以前的居民拿來當便拿來當成建築的材料，當地的耆老更流傳著：要娶老婆先收集三年的咾咕石，存夠咾咕石才能蓋房娶個美嬌娘，成了當地有趣的文化與人文景觀，接著來到位在西嶼濱海公路二崁草原間有座壯觀的「大菓葉柱狀玄武岩」，日治時期為了交通之故，在大菓葉海邊闢建碼頭，挖土造港而意外發現！海底下溶岩因為熱脹冷縮形成五、六角形的特殊岩體，在海風侵蝕下，呈現出壯觀面貌，因為出土時間較晚的關係，大菓葉的玄武岩色澤偏黃，大雨過後玄武岩前方的凹地積水倒映成景，如幻似真、相當唯美。最後來到篤行十村時，也別忘了下車走走，此眷村是橫跨日據時代和臺灣光復後兩個世代，可說是全臺灣最早形成的眷村、附近還有走路可到的馬公金龜頭砲台，媽宮古城、馬公觀音亭、第一賓館、西瀛勝境牌樓、台灣總督府專賣局澎湖出張所、澎湖公賣局北側防空壕、天后宮、馬公水上警察派出所等景點與歷史建築，眷村如今朝向多元文化發展，也成了來澎湖的旅客，最愛前來拍照打卡、駐足的地方；另於2019澎湖國際花火節期間(4月18日至6月27日)，每週一、四，晚間7點至9點，有精釆的高空煙火秀搭配高科技大型水幕秀展出，舞台活動亦邀請知名藝人及在地表演團體輪番演出，讓旅客親身體驗耀動菊島、一賞海灣之美。

大菓葉柱狀玄武岩前有片凹地，積成了水塘孕育著水草，形成美麗的倒影。 圖／澎湖縣政府 提供 分享 facebook

篤行十村於特別節日會有市集設攤，形成特有的文創聚落。 圖／澎湖縣政府 提供 分享 facebook