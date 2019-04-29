雲林好玩卡，邀您春夏一桐賞螢趣

2019-04-29 10:06 文／ 采威國際資訊



炎炎暑夏，就要來雲林避暑一夏。快到myCT官網，找到雲林地區的玩樂資訊，裡頭不僅貼心的幫旅客們備有數十種遊程商品套票，更是規劃有一至二日遊的推薦經典行程，還一網打盡在地遊樂園、知名店家、特色美食等優惠票券讓旅客們使用，只要購買好玩卡套票商品，即可在好玩卡合作店家享有優惠好禮，店家合作數高達50多間，還不快手刀上網預訂，官網： https://myct.com.tw/ 。

雲林古坑咖啡，陣陣咖啡香醇撲鼻而來，見證台灣咖啡的精煉烹調手藝 圖／雲林縣政府 提供 分享 facebook

春夏交替之際，雲林縣油桐花已經悄悄盛開，雪白的花朵隨風旋轉飄逸的景致，落英繽紛似飄雨般浪漫，適合全家大小一起出遊桐樂，不妨規劃到古坑鄉荷苞山桐花公園，除欣賞桐花盛開美景外，還能挑戰新完工的公園登山步道，更能體驗在桐花雨下嬉戲遊玩的浪漫，接著順道至華山，享受陣陣咖啡香醇擁抱而來，感受台灣精煉的咖啡工藝，夜晚時，夜晚時在皎潔的月光下，還能欣賞螢火蟲在野外綻放的光華，驚嘆大自然之美，為孩子的童年和家庭回憶留下一抹美麗的回憶。

雲林桐花盛開囉，快來一起感受桐花雨的浪漫，享受桐花樹下野餐的愜意時光 圖／雲林縣政府 提供 分享 facebook

雲林縣政府總共推出了19組雲林縣主題旅遊產品，上至古坑，下至口湖，商品特色包含咖啡手沖體驗課程、劍湖山主題樂園優惠票券、海灣旅遊、國民旅遊卡專區，交通則是與在地租車業者配合，也結合優質住宿店家，讓旅客可以依照各種不同的需求，進行選擇購買最合適的遊程商品，想知道更多詳細遊程資訊，可上網查詢與訂購。

雲林華山賞螢趣，細心感受大自然生態之美，享受點點螢火在身邊圍繞的溫暖 圖／大麥影像工作室 提供 分享 facebook