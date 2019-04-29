智慧旅遊遊彰化，體驗彰化人文歷史薈萃之旅

2019-04-29 10:06 文／ 采威國際資訊



四月桐花祭，來彰化賞桐花囉!!彰化市的福田社區是彰化縣賞桐花的重要私密景點之一，今年度彰化市公所更積極推動八卦山休閒觀光產業的開發，結合賞桐步道、觀光及產業，讓觀光客在桐花季也能有多一個縣市的選擇，也可以一同欣賞彰化的駐縣之寶-彰化大佛，搭配當地美食，享受一整天的悠活時光

智慧觀光已是未來旅遊支付趨勢，交通部觀光局近年推廣台灣好玩卡，提供民眾有更加多元的旅遊購買資訊，彰化縣政府也推出中台灣好玩卡(彰化路線)，結合在地業者及觀光景點，邀請民眾暢遊彰化，體驗彰化特有的美食及在地文化。

來趟鹿港小鎮，一次滿足美食感受舊時風華。 圖／彰化縣政府 提供 分享 facebook

中台灣好玩卡(彰化路線)，為使民眾在旅遊上更加便利，集結在地業者商品於中台灣好玩卡平台販售，以套票方式提供多元的選擇商品，在地業者也全力支持提供多款超優惠商品；其中鹿港更是匯聚台灣歷史人文的重鎮之一，可以到鹿港老街品嘗傳統美食、體驗傳統技藝，下午到台灣玻璃館，與玻璃藝術家一同走進文化與玻璃交織而成的藝術殿堂；又或者可以規劃安排親子體驗旅遊，前往彰化諸多的產業觀光工廠，如卷木森活館、台灣優格餅乾學院、愛玩色創意館等，讓小寶貝可以透過實際的接觸與互動，吸收更多有趣的新知識。(商品更多詳請可上中台灣好玩卡 www.ct-pass.com/

或myCT平台 www.myct.com.tw )

彰化有三寶，記得要品嚐三寶之一，彰化以油炸方式聞名的肉圓。 圖／彰化縣政府 提供 分享 facebook

另外台灣好玩卡更是結合公益團體舉辦募捐發票抽獎活動，即日起到台灣好玩卡苗栗、彰化、雲林、嘉義合作店家消費，再至指定店家捐出發票（或郵寄myCT客服）並上網登記，就有機會抽中香港來回雙人機票，或小米手環等精緻好禮，想知道更多活動詳情，快上 https://reurl.cc/2jGRn ，馬上抽機票！