落實對外開放 一帶一路的定心丸

2019-04-30 02:19 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸高層在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間宣布「更加重視對外開放政策貫徹落實」，建立有約束的國際協議履約執行機制。分析人士認為，這一新提法是給全球投資者和本國市場主體的定心丸，今後中國大陸開放行動料將出現一系列新變化。

中新社報導，「信守承諾是雙向的。」大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明受訪時稱，強調貫徹落實對外開放政策，建立國際協議履約執行機制，暗含兩層意思：對內規範本國各級政府和企業行為，確保合法合規；對外要求合作夥伴也重信守諾，公平對待包括中國企業在內的所有企業。

北京學者認為，在此情況下，今後中國大陸開放行動或將有一系列新變化。變化之一，更注重用法律法規而非行政手段來推進開放。

繼今年3月審議通過「外商投資法」後，最近中國大陸已多次表示將按照擴大開放的需要修改完善法律法規。目前，外商投資法配套法規正在加緊制定。白明表示，與政策措施相比，法律法規的保障水平和力度更高，隨意性也更小。採用法制手段有利於擴大開放真正落實，消解外界對中國大陸擴大開放是短期權宜之計的擔憂。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵也認為，政策不確定性不利於企業建立起長期信心。用法律法規來推進開放，意味著開放規則、取向不會因宏觀經濟條件變化而變化，有助於穩定市場預期。

變化之二，更注重規範各級政府行為，打破國內思想觀念、體制機制等方面阻礙高水平開放的種種藩籬。此次高層明確表示，要在行政許可、市場監管等方面規範各級政府行為，清理廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定、補貼和做法，公平對待所有企業和經營者。

白明直言，目前部分地方政府在實際操作中，確實存在不符合開放要求，違背競爭中性原則的監管行為，導致一些開放政策落地情況不及預期。為更好履行開放承諾，今後料將推出更加具體的規定，為各級政府劃出紅線。