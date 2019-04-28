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一帶一路大造勢 欠債國家恐入彀

2019-04-28 19:34台灣醒報 記者施養正╱台北報導

中國國家主席習近平27日於「一帶一路論壇」閉幕演說表示，未來將朝全球互聯互通的目...
中國國家主席習近平27日於「一帶一路論壇」閉幕演說表示，未來將朝全球互聯互通的目標，持續拓展國際市場。（photo on flickr）
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一帶一路要擴大市場開放，做到物暢其流。」中國國家主席習近平27日於「一帶一路論壇」閉幕演說時表示，中國未來將建設多元化的資本市場，力求打造全方位的互聯互通。然而有外媒質疑，「一帶一路」對於欠下大筆債務的開發中國家而言，實際上只是中國擴大國際政經影響力的「放貸」行為。

落實全球互通

據《香港01》報導，習近平在面對全球100多位國家代表演說時表示，「一帶一路」支持全球發展事業，特別是落實聯合國2030年可持續發展議程，努力實現減碳及永續發展，同時幫助開發中國家突破瓶頸，使其融入全球產業鏈並從中受益，中國也期待與各界協力，明確多邊合作重點，著力加強全方位的互聯互通。

習近平更強調，「一帶一路」必須要擴大市場開放，提高貿易和投資便利度，做到物暢其流，並建設多元化融資體系和多層次的資本市場，並廣泛開展內容豐富、形式多樣的人文交流，實施更多民生合作項目，推動形成基建領航、產業集聚、經濟發展及改善民生的綜合效應。

欠債國家恐入魔掌

不過美國《外交政策》指出，參與論壇的國家代表或領袖必須擦亮雙眼，提防中國透過「一帶一路」擴大政治影響力，尤其對有債務危機的開發中國家。

報導更指出，許多貧困國家早前已透過前美國柯林頓及小布希協助紓困，如今卻再度陷入財政赤字，而這些開發中擁有的礦產、港口等戰略資源，都可能成為債務抵押，抑或大國掠奪的標的。

《外交政策》警告，據國際貨幣基金統計，許多弱勢國家的債主都是中國，且自2013年至2016年，中國佔據貧窮國家債務的比例由6.2%翻倍成長至11.6%，透過「一帶一路」，中國更能擴大「放貸」規模。因此有外國觀察家質疑，有些國家被中國慫恿參加「一帶一路」，好讓他們能將政治及經濟的「魔掌」深入該國。

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