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習近平：第二屆一帶一路論壇 共簽640億美元合作協議

2019-04-28 13:14世界日報 記者許依晨／北京28日電

中國國家領導人習近平與各國家領導人。 中國新聞社
中國國家領導人習近平與各國家領導人。 中國新聞社
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第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇昨天在北京閉幕，中國連同37個國家發表聯合公報，中國國家主席習近平在會後說明論壇成果，他指出，此次論壇共達成了283項成果，簽署了總額640多億美元的項目合作協議。

一帶一路論壇昨天舉行圓桌峰會，習近平表示，中國期待與各方一同努力，高品質共建一帶一路，要把「共商、共建、共享」原則落到實處，做到「集思廣益、盡施所長、惠及各方」，並追求「高標準、惠民生、可持續」的目標。

習近平並許諾與國際對接，他指出，要把支持聯合國「2030年可持續發展議程」融入共建一帶一路，對接國際上普遍認可的規則、標準和最佳實踐，統籌推進經濟成長、社會發展、環境保護，讓各國都從中受益，實現共同發展。習近平表示，中國要和各國共同推動建設「開放型世界經濟」，反對保護主義，繼續把共建一帶一路與各國發展戰略、區域和國際發展議程有效對接、協同增效，通過雙邊、三方、多邊等各種合作形式，鼓勵更多國家和企業深入參與，做大共同利益的蛋糕。

會後中國聯同37個國家，包括俄羅斯、瑞士、義大利及馬來西亞等國發表聯合公報。公報稱，歡迎發達國家及國際投資者，投資發展中國家的互聯互通項目，同時互相尊重彼此主權和領土完整。

公報表示，參與聯合公報的國家，支持開放型經濟、包容及非歧視的全球市場，支持以世貿組織為核心，以規則為基礎，開放和透明的多邊貿易體制，期待進一步開放市場，反對保護主義、單邊主義及其他不符合世貿組織規則的措施。

論壇昨天傍晚落幕後，官方舉行會後記者會，習近平說，與首屆相比，本屆規模更大，內容更豐富，參與國家更多；一帶一路「源於中國，機會和成果屬於世界」，且是一項長期工程及合作夥伴共同的事業。

總結成果，習近平說，論壇從籌備到舉辦期間，各方共達成了283項務實成果，包括簽署政府間協議、發起專業領域多邊對話合作、發布共建一帶一路進展報告，共簽署了總額640多億美元的項目合作協議。

習近平最後表示，共建一帶一路的朋友圈會愈來愈大，中國要以繪製「工筆畫」的精神，將一帶一路走深走遠、行穩致遠。

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