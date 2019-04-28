專家籲美積極參與一帶一路 防中國主導基礎建設

2019-04-28 13:06 世界日報 中國新聞組／北京28日電



中國國家主席習近平（中）和各國領導人共同步入一帶一路論壇會場。 （新華社） 分享 facebook 第二屆 「一帶一路」 國際合作高峰論壇昨在北京閉幕，包含美國及其盟友澳洲、紐西蘭和加拿大等領導人都拒絕參加。針對美方認為一帶一路是新殖民主義式的「債務陷阱」外交，國際關係專家卡納（Parag Khanna）投書CNN表示，美國應積極參與一帶一路，以免中國主導或是壟斷沿路國家包括5G在內的基礎建設。

中國時報報導，《全球策略信息》華盛頓分社總編瓊斯（William Jones）表示，支持一帶一路計畫的國家顯著增加，證明其是成功的。

瓊斯強調，如今的全球治理已經進入一個新時代，中國發揮越來越重要的作用，但其他國家也有越來越大的發言權，不再是一個國家說了算，不再是一種模式獨大。因此歐美不要再懷疑中國意圖，而在觀望中失去合作的機遇。

卡納也提出類似看法，稱長期發展的結果將是受惠國家反過來間接削弱中國的影響力，亞洲的未來會一如歷史般呈現「多極」的局面。他說，美國必須針對與中國的基礎建設競賽制定一套戰略，這個戰略得將盟友的利益放在首位，而不是繼續裝老大，自以為是西半球的核心力量。

另據美國之音報導，雖然美國是中國最大的貿易夥伴，中國也是美國的主要貿易夥伴，但美國並未出席第二屆 「一帶一路」 國際合作高峰論壇。另外，也有上次參加這次卻缺席的國家領導人。CNN報導，和中國密切合作的夥伴斯里蘭卡和印尼兩國的領導人也選擇遠離會場。

因為無法償還欠下中國的巨額債務，2017年12月，斯里蘭卡政府將戰略港口漢班托塔港的管理權以99年租約的形式移交給中國公司，在國內被指為喪失主權。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）在最近的競選連任期間，也由於支持中國在印尼的建設項目而面臨批評。佐科威派出即將卸任的副總統參加北京的最新會議。

2017年另一位備受矚目的與會者是土耳其總統厄多安（Tayyip Erdoga），但土耳其近期嚴厲批評中國拘留新疆維吾爾族穆斯林。厄多安今年未到北京。