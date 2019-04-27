習近平首提一帶一路反腐 喊陽光下運作、引入國際規則

2019-04-27 17:01 世界日報 中國新聞組／北京27日電



中國國家主席習近平（中）26日出席第二屆「一帶一路」論壇開幕式，和各國領導人共同步入會場。 新華社 分享 facebook 中國舉辦的第二屆「一帶一路」論壇，「反腐」被設定為主題之一。中國國家主席習近平出席論壇開幕活動，首次提出一帶一路要反貪，一切合作都「在陽光下運作」。26日論壇開幕前，中共中紀委25日也特地主辦與「一帶一路」反腐有關的分論壇，並發起「廉潔絲綢之路北京倡議」。

綜合媒體報導，習近平在發言中首先回顧提出一帶一路倡議以來取得的成績，指出共建一帶一路不僅為世界各國發展提供了新機遇，也為中國開放發展開闢了新天地。

此外，習近平對於「一帶一路」輸出債務陷阱、貪腐模式等指控做出辯護，習首度提出要堅持開放、綠色、廉潔理念，他說，「我們要引入各方支持的規則標準，使項目建設、運營、採購、招投標等環節，均按國際規則標準進行，同時也要尊重各國法律規範」，使成果惠及全體人民。

他也間接談及美中貿易問題，承諾保護智慧財產權、杜絕強迫技術轉移，並強調中國將「一諾千金」。

多維新聞網報導，習近平強調反腐的發言也被外媒關注，彭博社報導，面對外界對「一帶一路」讓窮國陷入「債務陷阱」並使其依賴北京的批評，中國國家主席習近平26日承諾整頓其標誌性的「一帶一路」倡議。 美國華爾街日報也報導稱，習近平釋放出將調整「一帶一路」的信號，他試圖平息外國批評人士的批評，這些批評人士指責中國政府對發展中經濟體過度放貸。

此外，論壇開幕前，中共中紀委25日特地主辦與「一帶一路」反腐有關的分論壇，並發起「廉潔絲綢之路北京倡議」。

新華社報導指出，中共中央紀律檢查委員會副書記、中國國家監察委員會副主任李書磊說，習近平在2017年第一屆「一帶一路」論壇上曾主張，要讓「一帶一路」成為「廉潔之路」。報導稱，兩年來，「廉潔之路」逐漸「從理念轉化為行動，從願景轉化為現實」。