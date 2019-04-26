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習近平「帶路」高峰論壇演講：反對保護主義

2019-04-26 16:18世界日報 中國新聞組╱北京26日電

中國國家主席習近平今天在「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕強調，中國要促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對保護主義，將同更多國家商簽高標準自由貿易協定，加強海關、稅收、審計監管等領域合作，建立共建一帶一路稅收徵管合作機制，加快推廣「經認證的經營者」國際互認合作。

新華網報導，習近平出席開幕式並發表演講表示，中國將採取五大改革開放政策，加強制度性、結構性安排，促進更高水平對外開放。

五大重大改革開放政策為：第一，更廣領域擴大外資市場准入。第二，更大力度加強知識產權保護國際合作。第三，更大規模增加商品和服務進口。第四，更加有效實施國際宏觀經濟政策協調。第五，更加重視對外開放政策貫徹落實。

習近平也強調，中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，並將進一步降低關稅水準，消除各種非關稅壁壘，不斷開大中國市場大門。

習近平說，共建一帶一路倡議後，「六廊六路多國多港」的互聯互通架構基本形成，一大批合作項目落地生根。

習近平承諾，中國將繼續實施共建「一帶一路」科技創新行動計畫，同各方一道推進科技人文交流、共建聯合實驗室、科技園區合作、技術轉移四大舉措。我們將積極實施創新人才交流項目，未來5年支援5000人次中外方創新人才開展交流、培訓、合作研究。我們還將支援各國企業合作推進資訊通信基礎設施建設，提升網路互聯互通水準。

中國將構建以新亞歐大陸橋等經濟走廊為引領，以中歐班列、陸海新通道等大通道和資訊高速路為骨架，以鐵路、港口、管網等為依託的互聯互通網路。發揮共建一帶一路專項貸款、絲路基金、各類專項投資基金的作用，發展絲路主題債券，支援多邊開發融資合作中心有效運作。

他還表示，中國歡迎多邊和各國金融機構參與共建一帶一路投融資，鼓勵開展協力廠商市場合作，通過多方參與實現共同受益的目標。

習近平27日下午在雁棲湖會見記者，並發表講話。

一帶一路倡議歷近6年，高峰論壇則是時隔兩年再次舉行，第二屆一帶一路國際合作高峰論壇是今年最重要的主場外交。

一帶一路習近平
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