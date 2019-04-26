不願刺激美 陸低調辦論壇

2019-04-26 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤



一帶一路論壇登場，習近平（右）會見馬來西亞總理馬哈迪。近年一帶一路在東南亞國家頗有斬獲。（中新社） 分享 facebook

「一帶一路」是中美博弈的主戰場，儘管中美競爭加劇，美國決定不派代表與會，但比較這兩屆一帶一路論壇出席的名單，參與圓桌峰會的領導人從廿九位增加到卅七位，歐洲國家持平，拉美減少，但中國大陸在東南亞、太平洋島國、中東、非洲攻城掠地。

最近美國高層接連抨擊「一帶一路」倡議。美國副總統潘斯指那是條「不歸路」，美國國務卿龐培歐更形容為「債務外交」和「債務陷阱」，還要盟國當心。美國上次還有派白宮國安會亞洲事務資深主任博明，這次乾脆不派官員參加論壇。

面對中美博弈，歐洲國家謹慎以對。七大工業國的義大利最近簽署「一帶一路」備忘錄後，瑞士隨後也跟進。比起上次論壇，參加圓桌峰會的國家少了西班牙和波蘭，但多了葡萄牙和奧地利，中美算是打了個平手。

從美國盟友英法德日派出的官員規格來看，英國兩次參會的都是財長哈蒙德；德國派出經濟部長阿特邁爾，上次是經濟和能源部長齊普利斯；日本依舊是日相安倍特使、自民黨幹事長二階俊博；法國上次是法國前總理拉法蘭，這次是法國外長勒德里昂，基本持平。

至於美國後院的拉丁美洲，美國不容北京染指，上次參加論壇的阿根廷缺席了，拉美只剩智利總統巴切萊特最大膽，不顧美國反對，連兩屆都參加「一帶一路」圓桌峰會。

中國大陸在其他地方則大有斬獲，東南亞的新加坡、泰國、汶萊，南亞的尼泊爾，太平洋島國的巴紐，中東的阿拉伯聯合大公國，非洲的吉布地、埃及、莫三比克，這次是加入一帶一路圓桌峰會的新成員。