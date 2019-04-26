一帶一路高峰論壇 美、印缺席

2019-04-26 00:04 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



中國大陸今年最重要的主場外交、第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇昨起在北京舉行三天，維安也升級。圖為一名婦女在宣傳論壇的花壇前拍照留念。（路透） 分享 facebook

中國大陸今年最重要的主場外交、第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇昨天起在北京舉行三天，卅七位外國領導人出席，但美國、印度皆未派代表參加。大陸國家主席習近平今天將發表演說，並於明天主持卅七個國家的圓桌峰會並發表聯合公報。

隨著各國政要陸續抵達北京，北京的維安也升級。本屆論壇主題是「共建一帶一路、開創美好未來」。主要活動包括昨天的十二場分論壇，一場企業家大會；今天舉行的開幕式及高級別會議；明天舉行各國領導人的圓桌峰會。

習近平昨天馬拉松式會見來訪的外國領袖，今天將在開幕式發表演講，也會在明天主持領導人圓桌峰會並發表聯合公報，會後向中外媒體介紹峰會成果，並偕同夫人彭麗媛宴請各國領導人和嘉賓。

法、德、英、日本、南韓及歐盟派出高級代表出席論壇，印度連續兩屆拒絕參加，美國兩年前曾派出白宮官員出席，今年則缺席。去年底，美國副總統潘斯曾批評「一帶一路」計畫令參與的開發中國家背上龐大的債務。

「一帶一路」倡議提出迄今，已有一百廿六個國家和廿九個國際組織與中國大陸簽署合作協議，包括最近加入的義大利。

習近平日前會見國際貨幣基金組織總裁拉加德表示，愈來愈多的國家參與共建「一帶一路」，證明「一帶一路」是符合各國發展需求、廣得人心的。拉加德表示，「一帶一路」倡議是中國在國際事務中發揮領導力的重要體現，願為共建「一帶一路」提供幫助。

新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯大讚「一帶一路」倡議，對開發中國家來說是一個重要機遇，可幫這些國家跨越長期困擾他們的「發展鴻溝」。

然而，國際社會關於一帶一路「債務陷阱」的質疑聲，也未曾平息。中國人民銀行行長易綱昨表示，中方將在「一帶一路」倡議中更多採用私人部門的商業性融資，並考慮東道國的債務結構。