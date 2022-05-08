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母親節好康報你知！ 遊虎頭埤媽媽半票、踩船六折

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府慶祝母親節，今天遊虎頭埤，媽媽半價。圖／觀旅局提供
台南市政府慶祝母親節，今天遊虎頭埤，媽媽半價。圖／觀旅局提供

今天是母親節，台南市虎頭埤風景區感念母親的辛勞，推出母親節優惠，媽媽本人享入園半票40元優待，踩腳踏船另享6折優惠 (團體不適用)。市長黃偉哲表示，簡單的陪伴母親勝過貴重禮品，可趁著母親節帶媽媽到戶外走走，表達內心的感激，也留下美好的回憶。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區的阿勃勒花含苞待放，湖畔健行沿途美景相伴，園區可開車入園遊覽，身心不便長輩也能一覽自然的美；園區可烤肉、野餐，歡迎與媽媽一起來度過美好的母親節。今天吊橋咖啡屋旁，上下午各有一場街頭藝人薩克斯風演奏，歡迎漫步湖畔聆聽音樂之美。

園區為因應中央疫情指揮中心目前管制及季節時令，虎頭埤園區管制之防疫規範如下：

1.開放早上5:00~6:30晨運民眾入園。（售票時段6:30~18:00，開放至19:00）。

2.加強園區環境清消工作，員工列冊落實健康管理。

3.提供酒精及肥皂或洗手乳供遊客使用。

4.入園量測體溫，逾37.5度即禁止入園，有發燒或疑似COVID-19症狀者不得入場。

5.入園遊客未能保持安全社交距離時應佩戴口罩。

6.露營區、烤肉區採事前預約制。

7.開放蟋蟀生態館、太陽能船遊湖。

母親節

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