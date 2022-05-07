媽媽您辛苦了！精選熱門母親節送禮懶人包

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「母親節送禮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的各式母親節送禮選擇。

曾有人說「世界上最辛苦的工作就是母親」，不僅全年無休還沒支薪，如此艱難卻又偉大的工作，一做就是一輩子。雖然媽媽們從不求回報，不過我們還是可以透過幾樣禮物來表達感恩之心，如果你還在猶豫該送什麼，那趕緊來參考看看網友們都怎麼挑吧！

實用性禮物首選「家電」 「衣服鞋包」帶媽媽逛街親自挑準沒錯

TOP5母親節送禮類別選擇 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

媽媽們365天24小時為家庭辛苦的付出，身為子女、老公的我們也想為他們分憂解勞，因此許多人便在網路上請益該送什麼母親節禮物才好？其中以實用型的「家電」最常被提及，網友便說到「一個好用的電器真的能幫到媽媽很多」、「送廚具給她，都開心得不行，説很有成就感，當天就炒一桌菜」等等，提到這類型的禮物可以幫媽媽減輕、分擔日常家事的重擔，是不少人的首選。

而只要是女人就有一顆愛美的心，因此許多網友也會選擇「衣著」、「鞋包」、「化妝品」等作為母親節禮物，相關討論像是「我都帶媽媽直接去百貨挑鞋子，保證不出錯」、「送點保水的或精華液，讓媽媽保養皮膚」等，提到這些禮物也能讓媽媽心花怒放。

另外也有網友說到可以帶媽媽吃好料，其中「甜食」是不分老少都不會出錯的好選擇，不少人會在母親節這天送上一顆好吃的蛋糕來慶祝，如「一起吃甜甜，心情好」、「大推蛋糕甜點，媽媽一定會超愛」，認為團聚的同時還能給媽媽甜甜的幸福滋味，讓媽媽心情整天都美滋滋的。

有「掃地機器人」翹腳免做家事 送「按摩椅」紓緩一天疲勞

5大「家電」送禮選擇 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

在所有的禮物類別當中，「家電」因為能分擔家庭主婦平常做家事的辛勞，而成為討論最高的項目，其中又以「廚房類」最受熱議，像是「裝一台烘碗機，媽媽洗碗變方便許多」、「我是請人來裝抽油煙機，（媽媽）就不用狂吸油煙了」等，並說到平時媽媽上班很辛苦了，回家還要炒菜、做飯，若這些禮物能減少待在廚房的時間，想必媽媽也會很開心；另外也有人提到「居家類」的掃除清潔商品如：「買一台掃地機器人，媽媽翹腳看它嚕地就好」等，可以發現網友們多希望送出的禮物，能分擔家事工作量。

不過，家事可不是媽媽一人的責任，與其送禮倒不如親自幫忙分擔，而自己做家事的同時，也可以送上其他紓壓類型的禮物慰勞媽媽平時的辛勞。在日常生活方面「衛浴類」時常受到討論，如「吹風機不錯啊，有的風量大又對髮質很照顧」、「之前出去玩坐過免治馬桶就回不去了，母親節就送一個給媽媽」等；也有網友選擇送上「按摩」相關產品來孝敬媽媽，就有人分享經驗：「去年送腳部按摩機，媽媽說真的一天疲勞都好了」、「像我媽回家都好累，他超喜歡這樣坐（按摩椅）被動運動，說舒服又輕鬆」等等。

其實孝敬媽媽的心不分平日與節慶，但在這特別的一天，無論想買什麼禮物來孝敬媽媽，最重要的還是心意。在送禮的同時，也別忘了付出實際行動，多幫媽媽分擔瑣事，並說一句「母親節快樂」，讓媽媽感受到你滿滿的祝福與感謝吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》