「母親節好禮免費送！」超人媽咪 您辛苦了

一年之中最重要的母親節即將到來，還在苦惱要送什麼嗎？為體恤媽媽們的辛勞，聯合新聞網推出「SUPER WOMAN」母親節同樂活動，即日起至5月9日，只要下載udn News APP並至活動頁面登入會員參加遊戲，即有機會獲得高級保養品、精選家電、精油SPA 等優質禮物！

你有想過，「媽媽」如果變成一個職位，工作內容可能是包羅萬象，需具備多重技能，並且隨時待命全年無休。根據1111人力銀行調查，如果「媽媽」變成一份工作計酬，月薪至少要有新台幣6萬才合理。「媽媽」身為家裡默默付出不求回報的角色，今年母親節就要好好犒賞一下，聯合新聞網特別準備了多樣人氣商品要回饋給偉大的媽媽，並感謝廣大讀者們的支持。

即日起至5/9日止，只要下載udn News APP並參加「SUPER WOMAN」母親節活動，即有機會獲得大獎帶回家！活動結束後將從票數最高的禮物中抽出幸運得獎者，並送出人氣大獎，立即把握機會參加活動，免費帶走母親節好禮吧！

活動步驟

1. 下載udn News APP

2. 下載完畢後將自動跳轉至「SUPER WOMAN」活動頁面

3. 登入會員，參加活動，期待中獎！