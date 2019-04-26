母親節寵愛好禮╱媽媽樂洗衣機 帶你遊北海道

2019-04-26 03:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／專題報導



洗衣機是家中不可或缺的家電之一，尤其現代社會小家庭漸漸成主流，許多都會區家庭都希望有一台外型時尚、尺寸精緻，功能又強大的洗衣機，讓全家衣物都能洗得乾淨、洗得省電靜音，又不需要太多空間與預算。 即日起至6/15止，購買台灣三洋指定機種洗衣機，就有機會抽中日本北海道單人來回機票。 圖／台灣三洋提供 分享 facebook

台灣三洋媽媽樂DD直流變頻洗衣機去年推出13公斤專屬的時尚新色「夢幻薰衣紫」、「浪漫玫瑰金」，不但顏色亮眼，機身寬度更僅有55cm超窈窕，輕鬆融入家中任何角落空間。今年，台灣三洋不僅再限量推出超粉嫩的「さくら姫」12kg時尚新色，更要送大家到北海道享受浪漫花季氛圍。即日起至6/15活動期間，購買台灣三洋公司活動指定機種12公斤（含）以上變頻洗衣機並完成登錄程序，就有機會抽中「日本北海道單人來回機票」，名額多達40名。

媽媽樂洗衣機變頻系列，機身上方採用全景強化玻璃上蓋，除了能讓衣物洗程清楚看得見，更具有單手省力開蓋與緩降設計，讓洗衣更優雅。而全觸控式LED玻璃面板，不僅耐磨抗刮，位於側邊直立式的按鍵位置，也考量到放入衣物時可能干擾誤按的困擾，美型又貼心。

除了洗衣潔淨力，洗衣機本身的清潔抑菌功能也是近期新機種的熱門趨勢。新一代媽媽樂洗衣機具有超音波洗衣科技，運用83萬個微氣泡、每秒2萬次以上超音波，深入纖維徹底去除頑垢，有效洗淨髒汙不傷衣物，還能達到節省洗劑用量的效果。而全方位的3D環流槽洗淨功能，脫水的同時會噴射強勁水流，將殘留在外槽的泡沫及洗劑統統帶走，有效抑制黑霉滋生，保持內槽乾淨，讓洗衣過程達到真正潔淨衛生。

潔淨功能再提升之外，台灣三洋媽媽樂洗衣機更全面採用最新科技避震系統，減少機身震動及噪音，夜間洗衣也不會造成干擾。而新一代DD直驅式變頻馬達，可依據不同的洗程，智慧調整最佳轉速及時間，除了有省電節能的效果，亦能降低運轉震動與噪音。此外，台灣三洋媽媽樂洗衣機更年年榮獲國家節能標章及金級省水標章，堅持在台灣生產製造，用最高標準打造最節能的洗衣機。

台灣三洋空氣清淨機層層過濾 給家人好空氣

空汙問題越來越嚴重，室內空氣品質也需要格外關注。台灣空氣濕度相對較高，容易孳生細菌、真菌及病毒，加上空氣中的微生物在季節交替時特別活躍，因此清除空氣中的細菌，更是保護家人健康的基礎。

台灣三洋空氣清淨機不僅具備HEPA H13高效醫療級濾網，能有效擋下PM2.5，再加上金屬濾網、抗菌濾網、蜂巢式活性碳濾網3層防護，透過層層過濾，全面對抗粉塵、細菌、消除甲醛和異味，加上銀離子、等離子抑菌，經SGS實驗室認證，有效清除高達99.9%空氣中的細菌，嚴格把關維護室內健康好空氣，讓民眾徹底向空汙病菌說掰掰。