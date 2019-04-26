母親節寵愛好禮╱迷人香氣 融化媽咪心

2019-04-26 03:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱專題報導



喜愛的香氣隨身，好心情也會跟著起舞，母親節寵愛媽咪，就讓愛意與祝福藉由香味常伴左右吧！

瓶身別出心裁 帶媽去度假

感謝母親無微不至的愛與關懷，必須用「心」來表達，德國珠寶品牌Engelsrufer天使之翼推出的遇見愛女性淡香精，別出心裁的浪漫心形瓶身設計，品牌經典藤蔓環繞其身，就像母親溫柔的懷抱，香調以牡丹揉合粉紅胡椒的微甜辛香，鈴蘭與阿拉伯茉莉散發優雅魅力，純淨的白麝香及雪松木鋪陳溫暖的尾韻。 Engelsrufer天使之翼遇見愛女性淡香精，是寵愛媽咪的浪漫系女香。 圖／宏亞提供 分享 facebook

花果香調的AZZARO夢幻晶采女性淡香水，黑醋栗、牡丹、玫瑰、檀香與麝香的層次堆疊，明亮而歡愉，水晶切面瓶身以AZZARO訂製服的經典銀色緞面蝴蝶結包裝，藍色香水就如同將美麗的巴黎天空裝入瓶中。 AZZARO夢幻晶采女性淡香水，30ml售價1,500元、50ml售價2,150元。 圖／盧亞提供 分享 facebook

LANVIN浪凡卡布里風情淡香水以香氣詮釋有人間天堂之稱的義大利島嶼，前調的柑橘與檸檬酸中帶甜，中調以葡萄柚樹的花瓣為核心，調香師Sophie Labbe還調配出海風的特殊香氣，後調以漂浮木搭配白麝香表現卡布里島的古老傳說，藉由嗅覺享受義式度假氛圍。 LANVIN浪凡卡布里風情淡香水，30ml售價1,450元、50ml售價1,900元、90ml售價2,800元。 圖／鋒恩提供 分享 facebook

限量版香氛寵愛

BVLGARI寶格麗晶彩限量系列包括清新鮮脆果香的晶澈女性淡香水、洋溢木槿花香氣的晶艷女性淡香水、融合粉紅柚與緬梔花的粉晶女性淡香水、玫瑰與鳶尾花香調的紫水晶女性淡香水，瓶身設計有如精緻擺飾，搭配以義大利甜點為靈感的限量版包裝盒。 BVLGARI寶格麗粉晶女性淡香水限量版，精緻造型與香氣討好媽咪的心。 圖／盧亞提供 分享 facebook

限量DKNY泳池派對系列淡香水將經典Be Delicious蘋果瓶身換上鮮明色彩，推出海風藍、邁泰粉、萊姆莫西托綠等3款以雞尾酒為靈感的香氛，藍色蘋果泡泡香調以清新柑橘調搭配杜松子及杏仁，粉紅蘋果泡泡以花朵和桃子營造出香甜滋味，綠色蘋果泡泡以檸檬柑橘搭配金銀花與麝香調。

頂級香水品牌FLORAIKU馥萊儷全新系列「3776」以日本富士山的高度命名，第一支作品妾身非花淡香精以溫暖的生薑做開場，中調的琥珀恬靜舒適，後調以檀香、白沉香打造甜而不膩的東方木質調，日式御便當造型的雅致禮盒中包含50ml香水及10ml隨行香氛，金色日本家徽貼紙可讓瓶蓋或瓶身更有專屬感，母親節檔期限量上市。 FLORAIKU馥萊儷「3776」妾身非花淡香精，50ml＋10ml售價22,400元，限量。 圖／盧亞提供 分享 facebook

法國精品香水Maison Francis Kurkdjian於母親節檔期推出兩款愛戀玫瑰限量組合，即日起至5月13日單筆消費滿12,000元就送香氛衣櫥禮盒；另外包括經典的愛戀玫瑰、阿米香樹之香男女香、多樣之香男女香、水晶之燄540、永恆之水、生命之水、天際之水等也推出母親節限定精選大容量200ml優惠價。