親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

母親節寵愛好禮╱環球購物中心 好禮5折起回饋多更多

2019-04-26 03:59聯合報 記者江佩君／專題報導

母親節即將到來，Global Mall即日起展開「Happy Mother's Day」活動，精選多款好禮5折起及多樣回饋，5月12日前，新北中和、屏東市、桃園A8三店會員當日全館指定專門店累計消費滿5千送3百商品禮券，同時刷Global Mall聯名卡再加贈1百。板橋車站、南港車站、新左營車站、林口A9店，刷聯名卡當日累計消費滿3千送1百。此外，再推電子支付回饋，使用Pi拍錢包及街口支付最高可享12%回饋。

新北中和店PEPPERS「軟牛皮提包」原價4,850元，優惠價3,600元。 圖...
新北中和店PEPPERS「軟牛皮提包」原價4,850元，優惠價3,600元。 圖／Global Mall提供
分享

主題活動 全家同樂

母親節期間也推出多樣主題活動，讓全家人逛街更有樂趣。林口A9推出用上萬顆粉嫩繽紛氣球打造的「夢幻泡泡氣球展」。另有「水豚君の甜蜜約會」特展，水豚君萌萌身影與台灣九份風情、珍珠奶茶融合，還有期間限定獨家商品。在中和店展出吸引拍照人潮的「我愛媽咪．粉紅豬小妹展」，即日起至5月1日巡迴至林口A9、桃園A8、5月3日至5月15日將在屏東市及新左營車站展出。

林口A9推出「水豚君の甜蜜約會」特展。 圖／Global Mall提供
林口A9推出「水豚君の甜蜜約會」特展。 圖／Global Mall提供
分享
林口A9推出「夢幻泡泡氣球展」。 圖／Global Mall提供
林口A9推出「夢幻泡泡氣球展」。 圖／Global Mall提供
分享

此外，會員還有獨家限量粉紅豬小妹好禮，5月5日前會員當日累積消費滿3千，即可獲得粉紅豬小妹 X 膳魔師聯名款Tritan輕水瓶；5月3日至5日持Global Mall聯名卡單筆消費滿1千，可兌換粉紅豬小妹多用途隨身包；5月10日至12日當日消費滿額可兌換粉紅豬小妹摺疊購物袋。

5月3日至5日持Global Mall聯名卡單筆消費滿1千，可兌換粉紅豬小妹多用...
5月3日至5日持Global Mall聯名卡單筆消費滿1千，可兌換粉紅豬小妹多用途隨身包。 圖／Global Mall提供
分享

媽咪禮物 超值推薦

針對不同個性與需求的媽咪，Global Mall有各式超值好禮推薦，像是新北中和店資生堂獨家「抗皺精露組」價值7,600元，優惠價4,680元，或是KANEBO「DEWS EX立體膠原活膚露乳頂級抗皺提拉限量組」價值12,980元，優惠價8,050元。PHILIPS「高效濾淨空氣清淨機」贈原廠4年份濾網，原價25,888元，優惠價10,599元。

桃園A8、新北中和推薦高島健康生活館「星空椅」，包覆式氣壓，享受溫熱按摩，原價18萬9,000元，優惠價14萬8,000元，讓媽媽邊按摩邊看劇。針對喜歡實用配件的媽咪，PEPPERS「軟牛皮提包」原價4,850元，優惠價3,600元。

Global Mall也推出App線上預訂蛋糕，動動手指，就能輕鬆挑選蛋糕。像是麵包劇場的「覆盆莓之戀」，酸甜覆盆莓慕斯與冰涼奶凍搭配苦味的巧克力布朗尼原價980元，4月30日前預購890元。

另外，Global Mall響應世界地球日，4月28日前與台灣玩具圖書館協會合作「捐二手玩具」活動，鼓勵更多小朋友可以分享，讓玩具再生，一起愛地球，還能分享給更多小朋友。

App線上預訂蛋糕，麵包劇場「覆盆莓之戀」原價980元，4月30日前預購890元...
App線上預訂蛋糕，麵包劇場「覆盆莓之戀」原價980元，4月30日前預購890元。 圖／Global Mall提供
分享
App線上預訂蛋糕，麵包劇場「覆盆莓之戀」原價980元，4月30日前預購890元...
App線上預訂蛋糕，麵包劇場「覆盆莓之戀」原價980元，4月30日前預購890元。 圖／Global Mall提供
分享

新北林口母親節

相關新聞

母親節寵愛好禮╱禮客OUTLET 媽咪購物節 滿千抽萬元購物金

2019-04-26 04:01

母親節寵愛好禮╱星級飯店母親節蛋糕 逗媽媽「糕興」

2019-04-26 04:00

母親節寵愛好禮╱公主遊輪 海上親子樂 吃住一票到底

2019-04-26 03:59

母親節寵愛好禮╱佳麗寶淨潤系列 天天對媽媽表白

2019-04-26 04:02

母親節寵愛好禮╱Panasonic電冰箱 不用冷凍也新鮮7天

2019-04-26 04:01

母親節寵愛好禮╱迷人香氣 融化媽咪心

2019-04-26 03:58

除了哆啦A夢 Paul & Joe母親節檔期必搶糖瓷底妝、貓咪唇膏超好入手

2019-04-03 10:22

母親節寵愛好禮╱媽媽這夏輕鬆！Panasonic 日本製家電超犀利

2019-04-26 04:02

母親節寵愛好禮╱媽媽樂洗衣機 帶你遊北海道

2019-04-26 03:58
看更多

熱門文章

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32

鐵飯碗來了！台電8月招考826人 錄取受訓薪資先給28K

2019-04-25 10:49

影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53

超讚！台東小黑狗狂吠 竟救主人一命！

2019-04-25 10:31

阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度

2019-04-25 19:19

「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕

2019-04-25 17:22

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

2分鐘15題 快速了解你是哪種性格

2019-04-25 14:03

北北基44知名廠商明天基隆聯合徵才 釋1200職缺

2019-04-25 09:18

已破38度！台東高溫警示調高至橘燈

2019-04-25 12:09

大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01

不捨家人女友…外派越南月薪12萬 去不去好掙扎

2019-04-25 15:15

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47

北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言

2019-04-25 10:17

獨／春節連假至少7天…政院拍板後 明年可實施

2019-04-26 00:02

【生活見聞】陳得勝／請把門打開

2019-04-25 06:00

搶看「復仇者聯盟4」 這間公司爽放半天有薪假

2019-04-25 15:01

【我見我思】行演／拆除婚姻炸彈，唯有溝通

2019-04-25 06:00

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

2019-04-25 09:00

美國農業部貿易團來台賣農產 教我們的三件事

2019-04-25 15:38

緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做

2019-04-25 16:35

美農業部訪台官員：討論瘦肉精有進展

2019-04-25 07:59

油價又要漲！ 下周估汽油調漲0.1元、柴油漲0.5元

2019-04-25 10:03

包賣船票不包服務？ 旅行社遭控訴「遊輪變逃難」

2019-04-25 21:12

桃市情侶檔確診感染麻疹 接觸者達589人

2019-04-25 20:10

影／供電吃緊 4月用電創同期新高 環團:不缺電 不用怕!

2019-04-25 14:40

主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

大福彩最後一期買氣倍增 頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:34

路思義教堂、台中州廳入列 國定古蹟增至105處

2019-04-25 22:21

台東縣高溫黃燈亮恐破36度 花蓮、台東紫外線危險級

2019-04-25 09:29

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

健身不能只練肌力 研究：爆發力可延壽

2019-04-25 15:39

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

熱！台東大武飆38.9度 創設站81年來4月新高溫

2019-04-25 15:03

教團：人性考量 教師結婚介聘應再短至滿二學期

2019-04-25 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top