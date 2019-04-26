母親節寵愛好禮╱環球購物中心 好禮5折起回饋多更多

2019-04-26 03:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／專題報導



母親節即將到來，Global Mall即日起展開「Happy Mother's Day」活動，精選多款好禮5折起及多樣回饋，5月12日前，新北中和、屏東市、桃園A8三店會員當日全館指定專門店累計消費滿5千送3百商品禮券，同時刷Global Mall聯名卡再加贈1百。板橋車站、南港車站、新左營車站、林口A9店，刷聯名卡當日累計消費滿3千送1百。此外，再推電子支付回饋，使用Pi拍錢包及街口支付最高可享12%回饋。

新北中和店PEPPERS「軟牛皮提包」原價4,850元，優惠價3,600元。 圖／Global Mall提供 分享 facebook

主題活動 全家同樂

母親節期間也推出多樣主題活動，讓全家人逛街更有樂趣。林口A9推出用上萬顆粉嫩繽紛氣球打造的「夢幻泡泡氣球展」。另有「水豚君の甜蜜約會」特展，水豚君萌萌身影與台灣九份風情、珍珠奶茶融合，還有期間限定獨家商品。在中和店展出吸引拍照人潮的「我愛媽咪．粉紅豬小妹展」，即日起至5月1日巡迴至林口A9、桃園A8、5月3日至5月15日將在屏東市及新左營車站展出。 林口A9推出「水豚君の甜蜜約會」特展。 圖／Global Mall提供 分享 facebook 林口A9推出「夢幻泡泡氣球展」。 圖／Global Mall提供 分享 facebook

此外，會員還有獨家限量粉紅豬小妹好禮，5月5日前會員當日累積消費滿3千，即可獲得粉紅豬小妹 X 膳魔師聯名款Tritan輕水瓶；5月3日至5日持Global Mall聯名卡單筆消費滿1千，可兌換粉紅豬小妹多用途隨身包；5月10日至12日當日消費滿額可兌換粉紅豬小妹摺疊購物袋。 5月3日至5日持Global Mall聯名卡單筆消費滿1千，可兌換粉紅豬小妹多用途隨身包。 圖／Global Mall提供 分享 facebook

媽咪禮物 超值推薦

針對不同個性與需求的媽咪，Global Mall有各式超值好禮推薦，像是新北中和店資生堂獨家「抗皺精露組」價值7,600元，優惠價4,680元，或是KANEBO「DEWS EX立體膠原活膚露乳頂級抗皺提拉限量組」價值12,980元，優惠價8,050元。PHILIPS「高效濾淨空氣清淨機」贈原廠4年份濾網，原價25,888元，優惠價10,599元。

桃園A8、新北中和推薦高島健康生活館「星空椅」，包覆式氣壓，享受溫熱按摩，原價18萬9,000元，優惠價14萬8,000元，讓媽媽邊按摩邊看劇。針對喜歡實用配件的媽咪，PEPPERS「軟牛皮提包」原價4,850元，優惠價3,600元。

Global Mall也推出App線上預訂蛋糕，動動手指，就能輕鬆挑選蛋糕。像是麵包劇場的「覆盆莓之戀」，酸甜覆盆莓慕斯與冰涼奶凍搭配苦味的巧克力布朗尼原價980元，4月30日前預購890元。

另外，Global Mall響應世界地球日，4月28日前與台灣玩具圖書館協會合作「捐二手玩具」活動，鼓勵更多小朋友可以分享，讓玩具再生，一起愛地球，還能分享給更多小朋友。