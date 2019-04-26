母親節寵愛好禮╱公主遊輪 海上親子樂 吃住一票到底

2019-04-26 03:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／專題報導



甫獲「今日美國」最佳大型郵輪殊榮的全球豪華遊輪領導品牌─公主遊輪，日前發布一項內部調查，發現有高達9成6的旅客會想再度搭乘公主遊輪，主要原因有：遊輪包吃包住一票到底、享受海上旅遊體驗以及適合全家不分齡出遊；有趣的是，搭乘遊輪旅伴吵架機率大幅降低70%。 台灣已成為公主遊輪全球第三大旅客來源市場。 圖／公主遊輪提供 分享 facebook

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，去年首次布局3艘遊輪進駐，創下單航次搭載突破4千人紀錄，也讓台灣一舉成為公主遊輪全球第三大旅客來源市場，單日平均載客數創基隆港第一；2019年將延續3船布局基隆港，包括4~7月盛世公主號、7~9月太陽公主號。

米其林星廚 料理升級

公主遊輪打造的星空露天影院。 圖／公主遊輪提供 分享 facebook 盛世及太陽公主號也將再升級，像是米其林星廚陳辰朗（Richard Chen）升級改良的中菜料理；獨家「沖繩魂」體驗活動，在海上直接感受沖繩當地文化活動，除了欣賞傳統舞蹈，還能品嘗沖繩雜炒等風味；航程更推出「日韓雙國遊行程」，每月僅一個班次，一次暢玩日系九州（福岡、長崎、鹿兒島）與韓流城市（釜山、麗水、濟州島）。

盛世公主號

日韓雙遊 美食享不盡

基隆港出發的公主遊輪旗艦─盛世公主號，今年於4/15~7/11啟航，目前進入最後席次熱銷，預訂2019日韓雙享假期，可享最高半價、或是第2人減6,000元的最後優惠。行程先往日本九州第一大城福岡，再到韓國第二大城釜山，從福岡的拉麵、長崎蛋糕、鹿兒島黑毛豬排到韓國釜山豬肉湯飯、麗水醬蟹，或者濟州島黑豬肉漢堡，一次吃盡雙國美食。

船上除了3間免費的主餐廳：協奏曲（Concerto）餐廳、樂章（Allegro）餐廳、交響樂（Symphony）餐廳，還有現點現做的披薩吧「阿非列德披薩餐廳（AlfredosPizzeria）」，16樓自助餐有異國料理也有台灣人習慣的清粥、炒青菜、炒麵，一樣免費。

太陽公主號

Discovery探索營 分齡主題

此外，太陽公主號也將在7/21~9/23迎接暑假到來，獨家引進Discovery探索營，根據不同年齡層，設計各自的主題空間與活動，讓大人和小孩都能好好放鬆，享受海上假期。以3~12歲的兒童為例，可以決定自己喜歡的活動，享受玩耍、交朋友、藝術創作、跳舞歌唱等，身旁有專業幼保人士陪同；13~17歲的青少年則可在海灘主題小屋裡，找到自己的同溫層，船上也設計了電視遊戲錦標賽、電影之夜、熱門舞蹈VIP派對等眾多活動，讓青少年打破陌生的界線，快樂交流。 遊輪上活動多，各種年齡層的孩子都能找到玩趣。 圖／公主遊輪提供 分享 facebook

型男主廚 滿足全家人

完美遊輪假期，少不了美食。由型男主廚「柯提斯．史東」規劃的SHARE餐廳，花費39美金即可享受龍蝦焗烤、茴香鴨腿、烤阿拉斯加帝王蟹腿等大菜；船上美食餐廳還有Kai海壽司餐廳、史德林牛排餐廳，讓暑假也成為一家人的美味假期！

出團資訊

盛世公主號：石垣島3天7,900元

起；沖繩4天9,900元起；沖繩、石垣島5天11,900元起；長崎、麗水、濟州島7天15,900元起；長崎、釜山、麗水7天15,900元起；鹿兒島、釜山6天13,900元起。可享公主優惠好禮二選一，第二人半價或最高減6,000元。

太陽公主號：石垣島3天5,900元起；沖繩、石垣島4天7,900元起；沖繩、奄美大島、宮古島5天9,900元起；沖繩、濟州6天11,900元起；麗水、濟州6天11,900元起；釜山、麗水6天11,900元起。以上價格適用於3、4人一室其中第3、4人的優惠艙房價。可洽百威旅遊：02-2772-3388。