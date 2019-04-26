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好禮樂翻母親節

母親節寵愛好禮╱星級飯店母親節蛋糕 逗媽媽「糕興」

2019-04-26 04:00聯合報 記者羅建怡／專題報導

今年星級飯店的母親節蛋糕計有上百款，吸睛又獨特的造型必備，此外，也強調選材在地化，西式外型、中式內涵，成為今年設計主軸。

香濃、酸甜…女王般享受

文華東方酒店的「花漾」母親節蛋糕，氣質高雅。 圖／各業者提供
文華東方酒店的「花漾」母親節蛋糕，氣質高雅。 圖／各業者提供
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台北文華東方酒店母親節限定蛋糕「花漾」，走氣質路線，翠玉綠茶慕斯搭配抹茶海綿蛋糕，加上以鳳梨釋迦、百香果、芒果等製成果香濃郁的滑順奶霜，還有新鮮鳳梨丁和榛果碎片點綴其中，是中西合璧的代表作；君品酒店的「層層心意」創意蛋糕，以千層派為主題，變化出鹹甜交織的培根蘋果內餡，另一款吸睛的「玫瑰夫人」旗袍蛋糕，以中國古典旗袍造型現身，是另一款中西滋味的新詮釋。誠品行旅則以釦子象徵母愛，推出「釦子」限定蛋糕。

君品酒店造型吸睛的「玫瑰夫人」旗袍蛋糕。 圖／各業者提供
君品酒店造型吸睛的「玫瑰夫人」旗袍蛋糕。 圖／各業者提供
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台南晶英酒店有5款母親節蛋糕，其中「愛的旅行箱」發想自精品品牌經典的長方形行李包，以名牌造型、巧克力為主題，甜蜜媽媽的心情；同樣以「送媽媽一個包」的概念，台南大億麗緻酒店「珍藏」母親節限定蛋糕，以芝麻蛋糕體搭配主廚自製法式布蕾、咖啡巧克力及濃郁抹茶等內餡，再以純手工編織成手提包造型，同樣很有畫面。

台南大億麗緻酒店「珍藏」母親節限定蛋糕。 圖／各業者提供
台南大億麗緻酒店「珍藏」母親節限定蛋糕。 圖／各業者提供
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日月千禧則獻出「女王的皇冠」母親節蛋糕，維妙維肖的皇冠外型、酸甜中帶有果香且層次豐富的口味，意欲讓媽媽擁有女王等級的味蕾享受。頗受好評的美麗信母親節蛋糕「幸福繽紛莓滿」，以白巧克力淋面打造簡約純淨蛋糕底，宛如純潔的母愛，撒上白巧克力粉打造母親抱嬰兒剪影圖，代表新生命的誕生。

日月千禧「女王的皇冠」皇冠造型維妙維肖。 圖／各業者提供
日月千禧「女王的皇冠」皇冠造型維妙維肖。 圖／各業者提供
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莓滿、膠質…在地滋味夯

除了外型有主題有故事，不少星級蛋糕主打在地滋味。像是西華飯店特製的「酪檸雪吻」，酸甜檸檬交織香濃乳酪，詮釋甜得恰如其分的美好母愛；台北萬豪酒店的蛋糕捲「甜蜜芋兒心」，是蜜香紅茶、伯爵茶「雙茶」蛋糕，包覆以新鮮芋頭及鮮奶油製成內餡，外層抹上紅茶慕斯，很有台灣味。

台北美福飯店也加入了充滿中式風雅情調的食材，選用花蓮自栽的鐵觀音做為蛋糕基底的「落葉歸根」，內餡以焦糖炒香的核桃搭配鐵觀音茶葉經低溫研磨後的香緹，「洛神珍愛」則以洛神花為設計主軸，每朵花中還藏有一顆要獻給媽媽的紅寶石。北投亞太飯店「珍愛馨意」也以多種水果醬堆疊出豐富層次酸甜口感，像是台灣鳳梨、韓國柚子以及草莓醬。

台灣洛神也添進蛋糕味，台北美福大飯店的母親節蛋糕「洛神珍愛」。 圖／各業者提供
台灣洛神也添進蛋糕味，台北美福大飯店的母親節蛋糕「洛神珍愛」。 圖／各業者提供
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媽媽也想當「網美」，台北國賓飯店國賓麵包房就推出「莓滿甜心」母親節蛋糕，溫馨雅致的紅白相襯外觀與莓果內餡巧妙搭配，母親節周末於飯店各餐廳用餐消費滿2千元，還可免費拍攝全家福。六福旅遊集團旗下的Elite Bakery有3款母親節蛋糕，「藏愛美肌蛋糕」以寵愛媽咪元素發想，師傅創新大膽使用富含膠原蛋白的白木耳與紅棗夾層，可以吃到木耳的膠質感，蛋糕體則以低糖、豆漿調配的海綿蛋糕，讓媽媽愈吃愈美麗。

台北國賓推出母親節蛋糕「莓滿甜心」拍照零死角。 圖／各業者提供
台北國賓推出母親節蛋糕「莓滿甜心」拍照零死角。 圖／各業者提供
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美麗信花園酒店「幸福繽紛莓滿」母親節蛋糕。 圖／各業者提供
美麗信花園酒店「幸福繽紛莓滿」母親節蛋糕。 圖／各業者提供
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母親節巧克力

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