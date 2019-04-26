母親節寵愛好禮╱媽媽這夏輕鬆！Panasonic 日本製家電超犀利

2019-04-26 04:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱專題報導



居家清潔的家電好幫手，除了功能要強大，更追求省時省力不弄髒手。Panasonic引進一系列日本製商品，包括大吸力無線吸塵器，還有能自動投入洗劑、溫風除濕式烘乾的滾筒洗衣機，幫助解決麻煩家務，輕鬆享受潔淨居家。

無線吸塵器 獨創壁咚吸頭

最新日本製無線吸塵器，搭載新高效真空馬達，具有能將深層髒污快速徹底吸除的超強200W大吸力，加上內建微塵感知，能偵測肉眼看不見的微塵與塵蟎，自動調節最適吸力，並搭配貼心燈號提示，聰明打掃有效率。清潔時也只要輕輕一按集塵盒，就能倒出灰塵不弄髒手，濾網及集塵盒還能直接水洗得一乾二淨。

獨創「壁咚吸頭」，碰到牆壁時會自動掀起前蓋，使刷毛更貼近牆壁邊緣，任何牆角灰塵都不放過，搭配V型軟硬二合一刷毛設計，不同材質地板都吸得一乾二淨。內附配件也超有誠意，床墊吸頭、灰塵刷、縫隙吸頭、軟管等配件方便隨時依照使用空間替換。 Panasonic日本製無線吸塵器型號MC-BJ980，19,900元。 圖／Panasonic提供 分享 facebook

滾筒洗衣機 洗劑自動投入不沾手

去年底推出後即大受好評的Panasonic全新日本製滾筒洗衣機NA-VX88GR，創新「洗劑自動投入」功能，可一次將最多870ml的洗衣精、580ml的柔軟精倒入指定的自動投入槽，並根據衣物量計算最準確用量自動投入，每次洗衣只要輕鬆一按，就能開始洗衣行程。更有「Heat Pump溫風除濕式烘乾」技術，是利用冷熱交換方式，產生約65℃溫風將衣物烘乾，不傷衣料，烘完衣服也更柔軟蓬鬆，一年四季都超實用。 Panasonic日本製滾筒洗衣機NA-VX88GR，64,900元。 圖／Panasonic提供 分享 facebook

針對換季時經常遇到難洗的泛黃衣物，啟動「40℃溫泡洗」就能輕鬆去垢煥白衣物，還有3段溫水洗衣，30℃快速溶解洗劑、40℃除異味、60℃高溫抑菌除蟎。再加上業界唯一潔淨筒槽的「雙效自動槽洗淨」，搭配nanoe X除臭除黴和加強保養的「30℃溫水槽洗淨」，定期深度保養洗衣機，更能延長洗衣機使用壽命。