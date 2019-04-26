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母親節寵愛好禮╱禮客OUTLET 媽咪購物節 滿千抽萬元購物金

2019-04-26 04:01聯合報 記者江佩君／專題報導

迎接母親節送禮高峰，禮客OUTLET內湖店與公館店將於今日起至5月20日舉辦寵愛媽咪購物節，活動期間推出萬件OUTLET驚喜價最低2折起，邊逛邊挖寶。

內湖店集結Max Mara、PENNY BLACK、MOSCHINO、Blumarine、ETRO、夏姿、TUMI精品祭出2折起，內湖1館首選ETRO義大利經典花卉變形蟲托特包原價18,600元，特價9,300元；內湖2館複合式名品HAMA Boutique推出MARNI摩登復古洋裝，原價45,200元，特價12,750元。

PHILIPS智慧萬用鍋(送黑晶爐+內鍋)原價21,900元，特價12,900元，PHILIPS健康氣炸鍋原價12,900元，特價8,990元，最高可省萬元以上，Staub圓形24cm鑄鐵鍋原價10,150元，特價6,090元。TRAVELER、EiDER運動休閒品牌吸濕排汗休閒衫、TRAVELER、EiDER運動鞋款1千有找。

內湖店推出ADIDAS慢跑運動鞋，原價2,290 元、特價1,047元。 圖／禮...
內湖店推出ADIDAS慢跑運動鞋，原價2,290 元、特價1,047元。 圖／禮客OUTLET提供
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媽咪購物節首10日加碼單筆3千送1百、會員紅利點數3倍送，以及6大銀行刷卡滿額回饋禮。5月20日前活動期間，推出當日單筆消費滿1千元，即有機會獲得包含禮客OUTLET萬元現金購物金、漾客日式料理豪華帝王蟹綜合丼、PHILIPS眼部紓壓儀、PHILIPS眼超音波活膚水氧機、Staub燉煮鍋、德國雙人牌中國炒鍋等各樣人氣好禮。禮客OUTLET響應愛心認購720份由創世基金會創義工「手作環保筷套餐具組」，活動期間持禮客會員卡當日累計消費滿5千元即可兌換。

活動期間單筆消費滿1千元，有機會獲得漾客日式料理豪華帝王蟹綜合丼。 圖／禮客OU...
活動期間單筆消費滿1千元，有機會獲得漾客日式料理豪華帝王蟹綜合丼。 圖／禮客OUTLET提供
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寵愛媽咪購物節活動期間持禮客會員卡當日累計消費滿5千元即可兌換「手作環保筷套餐具...
寵愛媽咪購物節活動期間持禮客會員卡當日累計消費滿5千元即可兌換「手作環保筷套餐具組」。 圖／禮客OUTLET提供
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另外，推出「親子臉選秀大賽」，邀請消費者上傳照片進行超級親子臉比一比，2周內吸引超過1千多對母子、母女參賽，前20名人氣票選統統有獎，可獲得飛利浦PHILIPS烤麵包機、漾客日式料理主廚套餐券等好禮。5月4日、5月11日下午2點，還能分別至內湖店、公館店角逐「親子臉選秀大賽」，冠軍能獲得5千元禮客現金購物金。

親子義大利夏姿

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