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母親節寵愛好禮╱佳麗寶淨潤系列 天天對媽媽表白

2019-04-26 04:02聯合報 記者劉小川／專題報導

女生夏天就是要美白，佳麗寶DEW在今年春夏首度推出美白產品淨潤系列，完美結合保濕與全面型美白，邀來甜美人妻陳妍希擔任代言人，她用過淨潤系列之後，大讚肌膚都更白皙透亮。而除了保濕與美白外，最重要的是防曬，搭配添加煥白綻光粒子的佳麗寶ALLIE防曬水凝乳使用，能全時間的對抗紫外線。

身為佳麗寶DEW代言人的陳妍希，分享自己保養的祕訣，強調保養就是「愛自己」、「了解自己」，要找到真正適合自己的保養品才是最重要的事情，用對保養品，就是天天對自己表白，讓肌膚表現出白皙透亮。

2019年佳麗寶DEW「淨潤系列」代言人，請到甜美人妻陳妍希。 圖／佳麗寶提供
2019年佳麗寶DEW「淨潤系列」代言人，請到甜美人妻陳妍希。 圖／佳麗寶提供
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過去市面上的美白產品，大都強調局部、「點」型美白，佳麗寶DEW推出的美白「淨潤系列」，則是強調「全面性美白」，能夠全面性的提亮臉部肌膚，排除肌膚各種黑斑的原因。有著獨家BlanceClear C（均透C）成分，內含西洋接骨木，可以抑制色素的作用，其他成分可以促進表皮代謝、緩解肌膚發炎的功能，達到全面性的保養效果。

佳麗寶DEW系列產品都強調保濕，淨潤系列中使用「激活玻尿酸α」的複合式成分，可以滋潤水嫩肌膚，況且不論是乾性、油性肌膚，都代表肌膚缺水，淨潤系列可以達到補水與保濕的功能，一擦上去就有感覺。

淨潤系列共有淨潤白柔膚露、淨潤白柔膚乳與淨潤白柔膚霜，各有清爽型與輕潤型，滿足各種膚質的需求，三款保養品一起搭配使用，達到全面性美白與保濕。

除了美白，防曬更是重要，佳麗寶的ALLIE防曬水凝乳SPF50+ PA++++，適合妝前打底，除了基礎的抗汗、抗水與抗摩擦，2019全新添加煥白綻光粒子，以及新亮膚水凝體 ，防曬時還能保濕，不用擔心夏天的水分流失，造成的暗沉與乾紋的問題。

除水凝乳外，還推出限定粉櫻版，有著櫻花香氛，可以透出櫻花感十足的美肌效果！

佳麗寶ALLIEEX UV 高效防曬亮白水凝乳、限定粉櫻版、SPF50+ PA+...
佳麗寶ALLIEEX UV 高效防曬亮白水凝乳、限定粉櫻版、SPF50+ PA++++、60g／850元。 圖／佳麗寶提供
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美白防曬

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