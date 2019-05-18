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高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

YES I DO！韓國瑜表態參與初選 他剖析：高雄市民賺到了

預言韓國瑜民調恐跌破3成 陳敏鳳：很多民進黨人改挺柯文哲

2019-05-18 11:02聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影
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2020總統大選在即，高雄市長韓國瑜日前表示，明年大選情勢一定會變，因為代表白色力量的柯文哲一定會選總統，且會帶出超高的投票率，並說國民黨若不團結、拉肚子，結果柯文哲身體好，就敗定了。對此，資深媒體人陳敏鳳在政論節目贊同，她說，「許多民進黨反柯文哲的，看韓國瑜這樣，反而還覺得柯文哲好一點」。

韓國瑜日前表示，「柯文哲一定會選總統」，柯文哲則沒有正面回應。韓國瑜在「新聞深喉嚨」專訪中表示，明年大選一定會有超高投票率，因為代表白色力量的台北市長柯文哲參選的緣故，柯文哲也會是除親民黨主席宋楚瑜之外，總統選局中最強大的第三勢力。

韓國瑜說，明年情勢一定會變，因為柯文哲的參選，會讓選民有除了藍綠以外的另外一種選擇。他說，明年選舉就像好萊塢電影一樣緊張刺激，而由於白色力量將調整態勢，藍綠要比過去更有號召力，否則就敗定了。

對此，陳敏鳳在政論節目「新聞面對面」中分析，韓國瑜不只在市議會表現不佳，又頻頻說出驚人想法，如總統到高雄辦公、總統兼閣揆等，民調也是狂掉，直說韓是「胡亂市政、混亂治國」。

陳敏鳳說，許多民進黨內討厭柯文哲的人，看韓國瑜這個樣子，反而回頭覺得還是柯文哲好一點，韓國瑜不斷嚇跑中間選民，這個月的民調出來後，恐跌破3成以下。

台北市長柯文哲。 聯合報系記者徐兆玄／攝影
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韓國瑜柯文哲總統大選

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